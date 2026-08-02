Ranchi News: लायंस इंटरनेशनल के पदाधिकारियों पद़़्भार ग्रहण किया
Ranchi News: रांची में लायंस इंटरनेशनल के लायंस जिला 322 ए के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्य अतिथि नेपाल से आए पूर्व अंतरराष्ट्रीय निदेशक संजय खेतान ने नए अधिकारियों को पदस्थापित किया। कार्यक्रम में लगभग 150 सदस्य उपस्थित थे। नई जिलापाल शुभ्रा मजूमदार ने सभी का स्वागत किया।
Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। लायंस इंटरनेशनल के लायंस जिला 322 ए के नवनियुक्त पदाधिकारियों का पदभार सह शपथ ग्रहण समारोह रविवार को बरियातू स्थित मंडप्पम बैंकेट हॉल में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि नेपाल से आए लायंस इंटरनेशनल के पूर्व अंतरराष्ट्रीय निदेशक संजय खेतान और विशिष्ट अतिथि रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी भवेशानन्द ने नए पदाधिकारियों को पदस्थापित किया। प्रथम उप जिलापाल कंचन साहू, द्वितीय उप जिलापाल सुजीत कुमार, कैबिनेट सचिव अरुण सिंह, कैबिनेट कोषाध्यक्ष शांतनु तिवारी तथा जनसंपर्क पदाधिकारी धर्मेंद्र सिन्हा सहित जिला कैबिनेट के लगभग 150 पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य अपने पदों पर स्थापित किए गए। नवनिर्वाचित जिलापाल शुभ्रा मजूमदार ने सभी का स्वागत किया।
कार्यक्रम का संचालन लायन भारतेन्दु झा एवं लायन पूनम आनंद ने किया। मौके पर पूर्व जिलापाल एसपी वर्मा, डॉ एसपी सिंह, राजीव लोचन, सिद्धार्थ मजूमदार, रजनीश कुमार, कंचन सिंह, सुदिप्तो मुखर्जी, नलिनी मुखर्जी, अरुण खेमका आदि उपस्थित थे।
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