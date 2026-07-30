Ranchi News: तोरपा में जीवन दीप हॉस्पिटल का उद्घाटन
Ranchi News: तोरपा में जीवन दीप हॉस्पिटल का उद्घाटन झामुमो जिला अध्यक्ष जुबेर अहमद ने किया। उन्होंने कहा कि अब स्थानीय लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल के निदेशक ने बताया कि यहाँ कम लागत में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
Ranchi News: तोरपा, प्रतिनिधि। तोरपा पेट्रोल पंप के समीप गुरुवार को जीवन दीप हॉस्पिटल का उद्घाटन जिला बीस सूत्री क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष सह झामुमो जिला अध्यक्ष जुबेर अहमद ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल खुलने से स्थानीय लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल के निदेशक डॉ. अशरफुल अंसारी ने बताया कि यहां अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कम खर्च में बेहतर उपचार उपलब्ध होगा। मौके पर सोफिया सुल्ताना, रुबेन तोपनो सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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