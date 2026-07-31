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Ranchi News: डीएसपीएमयू में अंगदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू), रांची में अंगदान जागरुकता पर शुक्रवार को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

Ranchi News: डीएसपीएमयू में अंगदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू), रांची में अंगदान जागरुकता पर शुक्रवार को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अंगों की बढ़ती आवश्यकता और उनकी उपलब्धता के बीच की खाई को कम करने के लिए समाज में जागरुकता फैलाना था। यह संगोष्ठी राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के- दिल धड़कने दो, अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉ सल्विया शाक्ति- परामर्शदाता, रिम्स, रांची थीं। डॉ साल्विया ने कहा कि एक अंगदाता मृत्यु के बाद अधिकतम आठ लोगों को नया जीवन प्रदान कर सकता है। उन्होंने अंगदान से जुड़े सामाजिक व धार्मिक भ्रमों को दूर करते हुए बताया कि यह एक मानवीय और जीवनदायी कार्य है।

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साथ ही, उन्होंने विद्यार्थियों को अंगदान की कानूनी प्रक्रिया, ऑनलाइन पंजीकरण, आधार ओटीपी सत्यापन और पारिवारिक सहमति के महत्व की जानकारी दी। भारत में अंग प्रत्यारोपण की बढ़ती आवश्यकता और अंगों की कमी पर भी विस्तार से चर्चा की गई।संगोष्ठी के दौरान विद्यार्थियों ने अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया और भविष्य में विश्वविद्यालय परिसर और समाज में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया।

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