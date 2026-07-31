Ranchi News: डीएसपीएमयू में अंगदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी
Ranchi News: डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू), रांची में अंगदान जागरुकता पर शुक्रवार को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू), रांची में अंगदान जागरुकता पर शुक्रवार को राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अंगों की बढ़ती आवश्यकता और उनकी उपलब्धता के बीच की खाई को कम करने के लिए समाज में जागरुकता फैलाना था। यह संगोष्ठी राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के- दिल धड़कने दो, अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉ सल्विया शाक्ति- परामर्शदाता, रिम्स, रांची थीं। डॉ साल्विया ने कहा कि एक अंगदाता मृत्यु के बाद अधिकतम आठ लोगों को नया जीवन प्रदान कर सकता है। उन्होंने अंगदान से जुड़े सामाजिक व धार्मिक भ्रमों को दूर करते हुए बताया कि यह एक मानवीय और जीवनदायी कार्य है।
साथ ही, उन्होंने विद्यार्थियों को अंगदान की कानूनी प्रक्रिया, ऑनलाइन पंजीकरण, आधार ओटीपी सत्यापन और पारिवारिक सहमति के महत्व की जानकारी दी। भारत में अंग प्रत्यारोपण की बढ़ती आवश्यकता और अंगों की कमी पर भी विस्तार से चर्चा की गई।संगोष्ठी के दौरान विद्यार्थियों ने अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया और भविष्य में विश्वविद्यालय परिसर और समाज में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के 100 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।