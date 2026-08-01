Ranchi News: हर वर्ष दी जाएगी आचार्य पीसी रे के नाम से 4 फेलोशिप : कुलपति
Ranchi News: रांची विवि में मनाया गया राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस, आचार्य रे की जीवनी पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई
Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। रांची विश्वविद्यालय में भारतीय रसायन विज्ञान के जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की जयंती पर शनिवार को आर्यभट्ट सभागार में- राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस मनाया गया। इसकी अध्यक्षता कुलपति प्रो सरोज शर्मा ने की। कुलपति ने आचार्य पीसी राय के योगदार को याद करते हुए रांची विश्वविद्यालय की ओर से हर वर्ष आचार्य पीसी रे के नाम से शोध के लिए चार फेलोशिप देने की घोषणा की। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली टेक्निकल युनिवर्सिटी के डीन प्रो डॉ राम सिंह और विशिष्ट अतिथियों में बीआईटी मेसरा के प्रो सुमित मिश्र और इग्नू स्कूल ऑफ एजुकेशन के डॉ गौरव शामिल हुए। प्रो राम सिंह ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि रांची विश्वविद्यालय जिस दिन राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस मना रहा है, उसी दिन 1 अगस्त 1774 में आक्सीजन की खोज हुई थी। उन्होंने रसायन विज्ञान को जीवन में इस तरह उपयोग करने की सलाह दी, ताकि वह हमारे भविष्य को संवार सके。
व्याख्यान और चर्चा
बीआईटी मेसरा के डॉ गौरव सिंह ने कहा कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हमें वर्तमान और भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान पर ध्यान देना होगा। वहीं, डॉ सुमित मिश्रा ने स्लाइड शो से बताया कि रोजमर्रा के जीवन में हर जगह रसायन विज्ञान है, इसे आज के दौर में शिक्षा से आगे बढ़कर नवाचार से विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए उपयोग में लाना चाहिए। रांची विश्वविद्यालय की डीन साइंस डॉ वंदना ने आचार्य पीसी रे के कार्यों पर चर्चा की। वहीं, रसायन विज्ञान की विभागाध्यक्ष डॉ स्मृति सिंह ने दिवस के महत्व व आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के जीवन से जुड़े प्रसंग साझा किए। आइक्यूसी निदेशक डॉ एके डेल्टा ने भी अपने विचार साझा किए।
समापन और प्रस्तुति
मौके पर आइक्यूएसी की ओर से प्रकाशित न्यूज लेटर-पर्सपेक्टिव का विमोचन कुलपति और अतिथियों ने किया। साथ ही, आचार्य रे की जीवनी पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। पीएफए विभाग के छात्र कलाकारों ने बिपुल नायक के निर्देशन में-अणु टू एटम, नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी, जिसमें महर्षि कणाद, चरक, सुश्रूत व अन्य भारतीय ऋषियों/वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया। संचालन डॉ दीपाली और सरना ने किया।
सामान्य सवाल
लेखक के बारे मेंShreyashi Mishra
संक्षिप्त परिचय: श्रेयसी मिश्रा पिछले 19 वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान, रांची संस्करण में विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। वह उच्च शिक्षा, महिला, बाल विकास और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर गहन रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती हैं।
परिचय एवं अनुभव
श्रेयसी मिश्रा मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं। वर्ष 2011 से हिन्दुस्तान, रांची संस्करण से जुड़ी श्रेयसी ने उच्च शिक्षा, नवाचार, शोध, अनुसंधान और नीति-आधारित विषयों की रिपोर्टिंग में विशेष दक्षता हासिल की है। बदलते शैक्षणिक रुझानों और पाठकों की रुचि को समझने की उनकी क्षमता उनकी रिपोर्टिंग को विशिष्ट बनाती है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल तक)
श्रेयसी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत हिन्दुस्तान, रांची से की। इससे पूर्व उन्होंने आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी रांची, दूरदर्शन केंद्र पटना और दूरदर्शन केंद्र रांची में कार्य किया, जहां उन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल पत्रकारिता की मजबूत नींव तैयार की। इन्होंने कला, संस्कृति और फिल्म जगत की रिपोर्टिंग में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। श्रेयसी ने गायक शान, मीका सिंह, कैलाश खेर, शारदा सिन्हा, पलाश सेन, ममता शर्मा, मालिनी अवस्थी, मनोज तिवारी, संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा, सितार वादक उस्ताद अमजद अली खान सहित अनेक ख्यातिप्राप्त कलाकारों और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, ओलंपियन मैरी कॉम जैसी विशिष्ट हस्तियों के साक्षात्कार किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
श्रेयसी मिश्रा ने इतिहास में स्नातकोत्तर (एमए) की उपाधि प्राप्त की है और फैशन डिजाइनिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सक्रिय पत्रकारिता में आने से पूर्व उनकी कहानियां और आलेख संडे ऑब्ज़र्वर, नवभारत टाइम्स और हिन्दुस्तान जैसे राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। संडे ऑब्जर्वर में उनका बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का साक्षात्कार काफी चर्चित रहा था। इन्होंने सीबीएसई शिक्षा प्रणाली, एनईपी-2020, आधुनिक खेती के तरीके, नई फसलों क प्रभेद और ग्रामीण आजीविका से जुड़े विषयों पर भी कई एक्सक्लूसिव और प्रभावशाली स्टोरीज़ की हैं।
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