Ranchi News: मुरहू में 53,860 मतदाताओं की मैपिंग पूरी

Ranchi News: मुरहू, प्रतिनिधि। प्रखंड परिसर मुरहू के सभागार में मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ रणजीत कुमार सिन्हा ने की। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पंचायत जनप्रतिनिधि और अन्य संबंधित लोग शामिल हुए। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चल रहे मैपिंग कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। बीडीओ ने बताया कि वर्ष 2024 की मतदाता सूची के अनुसार मुरहू प्रखंड में कुल 67,860 मतदाता दर्ज हैं। इनमें से अब तक 53,860 मतदाताओं की मैपिंग पूरी कर ली गई है। शेष मतदाताओं को मैप करने के लिए संबंधित स्तर पर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों से भी इस कार्य में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि अनमैप्ड मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने और उनकी स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से 15 अगस्त को प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों पर ग्रामसभा आयोजित की जाएगी। ग्रामसभा में संबंधित मतदाताओं के दस्तावेज और आवश्यक जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद 24 अगस्त से आगामी तिथि तक जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा। जनसुनवाई के दौरान मतदाता सूची से संबंधित लोगों की समस्याओं और आपत्तियों का समाधान किया जाएगा।बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत पांच अगस्त से चार सितंबर तक दावा और आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है। बीडीओ ने लोगों से निर्धारित अवधि में अपने नाम, पता और अन्य विवरण की जांच कर आवश्यक सुधार के लिए दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अपील की। बैठक में जिप सदस्य नेलानी देमता, दयामनी मुंडू, उप प्रमुख अरूण साबू, मुखिया ज्योति ढोडराय, मरियम होरो, विधायक प्रतिनिधि डिक्सन पूर्ती, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष सलन ओडेया, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष अजय साहू, बबलू खान समेत कई लोग मौजूद थे।