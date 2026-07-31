Ranchi News: मोरहाबादी से तीन मोटरसाइकिल की चोरी
Ranchi News: रांची कॉलेज मैदान में क्रिकेट खेलते समय सूरज पाठक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। बाद में आशीष पूर्ति और अनुज उरांव की मोटरसाइकिलें भी चोरों का शिकार बनीं। सभी पीड़ितों ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
Ranchi News: रांची। मोरहाबादी रांची कॉलेज मैदान में क्रिकेट खेल रहे सूरज पाठक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मामले में बेड़ो के खतरी खटंगा में रहने वाले सूरज की लिखित शिकायत पर केस दर्ज किया गया। बताया गया कि वह जब क्रिकेट खेलकर मैदान के बाहर पहुंचे तो पाया कि मोटरसाइकिल नहीं थी। इधर, टहलने के लिए मोरहाबादी मैदान गए आशीष पूर्ति और सब्जी लेने गए अनुज उरांव की मोटरसाइकिलें वेंडर सब्जी मार्केट के पास पड़ाव स्थल से चोरी चली गई। मामले में हरिहर सिंह रोड मंडा बगीचा खलिहान टोली में रहने वाले आशीष और कांके के मुरूम गांव निवासी अनुज उरांव की लिखित शिकायत पर केस दर्ज किया गया है।
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