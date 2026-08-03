Ranchi News: आज से गहराएंगे बादल, कल से अगले 3 दिन तक झमाझम बारिश

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तीन अगस्त से मानसून के और प्रबल होने के आसार हैं। मंगलवार से राज्य के सभी भागों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। चार अगस्त को पलामू समेत आठ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है।

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। रांची समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तीन अगस्त से मानसून के और प्रबल होने के आसार हैं। सोमवार से आसमान में घने बादल छाने के साथ-साथ कई स्थानों पर बारिश होने के संकेत हैं। वहीं, मंगलवार से राज्य के सभी भागों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, चार अगस्त को पलामू समेत आठ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो आदि शामिल हैं। उधर, दूसरी ओर राज्य में शनिवार से लेकर रविवार तक मानसून कमजोर रहा। लेकिन अब इसकी सक्रियता बढ़ने के साथ और बारिश होगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है。

बारिश का रिकॉर्ड पूरे राज्य में पिछले 24 घंटों की बात करें तो हजारीबाग समेत कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई। हजारीबाग में 43.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 21.2 मिलीमीटर, रामगढ़ में 17.5 मिलीमीटर, धनबाद, 12,0, सिमडेगा 12.0, बोकारो 10.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

मानसून की कमी अब भी 28 प्रतिशत तक बारिश में कमी

बदरा के कम बरसने के चलते राज्य में अब मानसून की बारिश में अब भी 28 फीसदी की कमी है। एक जून से लेकर दो अगस्त तक पूरे राज्य में 379.9 मिमी बारिश हुई। यह सामान्य बारिश 526.3 मिलीमीटर से 28 प्रतिशत कम है। वहीं, रांची में 440.8 मिमी बारिश हो चुकी है। जो सामान्य बारिश 542.3 मिलीमीटर से 19 फीसदी कम है।

तापमान की स्थिति रांची का पारा सामान्य से एक डिग्री ऊपर

राज्य में पिछले दो दिन मानसून सुस्त रहा। आसमान में बादल छाए रहे। इस दौरान रांची का तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 30.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान भी एक डिग्री उछाल के साथ 24.2 डिग्री रहा। झारखंड में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री रहा।

मानसून की चाल रांची के मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में मानसून के बादल सोमवार से छाएंगे और रांची समेत राज्य के कई स्थानों पर बारिश होगी। वहीं, मंगलवार से मुख्यत: सभी स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मंगलवार से बादलों के अगले तीन दिन तक बरसने का पूर्वानुमान है।

जिलों का तापमान जिला अधिकतम न्यूनतमरांची 30.6 24.1जमशेदपुर 33.9 26.4मेदिनीनगर 33.4 26.3बोकारो 33.1 27.1चाईबासा 35.0 25.6