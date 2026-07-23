Ranchi News: विज्ञापन-सुनेजा संस में 51 प्रतिशत तक की छूट
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। ओवर ब्रिज स्थित तीरथ मेंशन के सुनेजा संस में मानसून धमाका
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।ओवर ब्रिज स्थित तीरथ मेंशन के सुनेजा संस में मानसून धमाका और एक्सचेंज ऑफर लांच किया गया है। यह ऑफर ग्राहकों के लिए 31 जुलाई तक जारी रहेगा। पुरानी किसी भी ब्रांड की सामग्री पर सर्वाधिक एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी। शोरूम में एलजी के वर्तमान वर्ष के नवीनतम एलइडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन, डिशवॉशर और माइक्रोवेव ओवन की पूरी रेंज उपलब्ध है। ऑफर के तहत एयर कंडीशन और ऑएलइडी टीवी पर 51 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। एलजीक्यूएलइडी टीवी पर 41 प्रतिशत तक की छूट है। साथ ही 28 प्रतिशत तक का कैशबैक मिलेगा।
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