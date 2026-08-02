Ranchi News: विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा की दिलाई शपथ
Ranchi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा अभियान का शुभारंभ किया। रांची के मारवाड़ी कॉलेज में एनएसएस ने कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया। प्राचार्य और समन्वयकों ने छात्रों को नशामुक्ति का संज्ञान दिलाने का आग्रह किया और स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैलाने की अपील की।
Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रविवार को प्रारंभ किए गए- विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा, अभियान के शुभारंभ पर मारवाड़ी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), इकाई की ओर से कॉलेज के जेसी बोस सभागार में कार्यक्रम के सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ मनोज कुमार, रांची विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक डॉ किशोर सुरीन, कॉलेज के एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी व कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी जय प्रकाश रजक व डॉ सीमा चौधरी ने उपस्थित सभी स्वयंसेवकों, एनसीसी कैडेटों और अन्य प्रतिभागियों को विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों ने अभियान का सीधा प्रसारण देखा।
इसके बाद डॉ किशोर सुरीन ने स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से समाज में नशामुक्ति के प्रति व्यापक जनजागरण चलाने का आह्वान किया। प्राचार्य डॉ मनोज कुमार ने युवाओं से प्रधानमंत्री के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और उसके दुष्परिणामों का उल्लेख करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ, अनुशासित व जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम में एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ सीमा चौधरी, एनसीसी नोडल पदाधिकारी डॉ अवध बिहारी महतो, डॉ बैद्यनाथ कुमार तथा बड़ी संख्या में एनएसएस स्वयंसेवक व एनसीसी कैडेट उपस्थित थे।
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