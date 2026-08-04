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Ranchi News: देवी मंडप रोड से जीटीएल के मोबाइल टावर की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रतिनिधि अनिल कुमार ने एक मोबाइल टावर चोरी का केस दर्ज कराया है। चोरी में 19.19 लाख रुपये की संपत्ति, जिसमें डीजी सेट और एसी भी शामिल हैं, चुराई गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Ranchi News: देवी मंडप रोड से जीटीएल के मोबाइल टावर की चोरी

Ranchi News: रांची। प्रमुख संवाददाता जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि और रातू के नवा टोली सिमलिया में रहने वाले अनिल कुमार के कोर्ट कम्पलेन पर पंडरा ओपी में मोबाइल टावर की चोरी करने का केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि जीटीएल में विलय से पूर्व डिशनेट वायरलेस लिमिटेड की ओर से रातू रोड के देवी मंडप रोड गैस गोदाम क्षेत्र में साधना सहाय की जमीन पर मोबाइल टावर लगाया गया था। बाद में छानबीन में पता चला कि वहां लगे मोबाइल टावर की अज्ञात लोगों ने चोरी कर ली है। चोरों ने डीजी सेट, एयर कंडीशनर और अन्य संबंधित उपकरण व सामान समेत 19.19 लाख रुपये की संपत्ति चोरी कर ली थी।

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मामले में कंपनी के प्रतिनिधियों ने पहले अपने स्तर से छानबीन की, इसके बावजूद वहां स्थापित मोबाइल टावर के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। बताया गया कि कंपनी बिहार-झारखंड टेलीकॉम सर्किल समेत देशभर में लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर लगाने और उनके रखरखाव का काम करती है। इधर केस दर्ज किए जाने के बाद पुलिस मामले की गहराई से छानबीन में जुट गई है।

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