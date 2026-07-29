Ranchi News: मोबाइल छीनकर अपराधी का पीछा किया तो बाइक छोड़कर भागा
Ranchi News: रांची में हेहल निवासी नरेश वर्मा से बाइक पर सवार अपराधियों ने मोबाइल छीन लिया। यह घटना सोमवार को हुई। नरेश ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने दोनों अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बाइक छोड़कर भाग गए।
Ranchi News: रांची। हेहल निवासी नरेश वर्मा से बाइक सवार अपराधियों ने उनसे मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना सोमवार की है। नरेश वर्मा ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। संजय कुमार ने पुलिस को बताया कि वह 27 जुलाई को हरमू विद्यानगर पुल से अपने घर लौट रहे थे। एक बाइक पर सवार दो अपराधी पहुंचे और उनके हाथ से मोबाइल छीनकर भागने लगे। शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों अपराधियों का पकड़ने का प्रयास किये, मगर दोनों अपराधी बाइक छोड़कर भाग निकले।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।