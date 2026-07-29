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Ranchi News: मोबाइल छीनकर अपराधी का पीछा किया तो बाइक छोड़कर भागा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में हेहल निवासी नरेश वर्मा से बाइक पर सवार अपराधियों ने मोबाइल छीन लिया। यह घटना सोमवार को हुई। नरेश ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने दोनों अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बाइक छोड़कर भाग गए।

Ranchi News: मोबाइल छीनकर अपराधी का पीछा किया तो बाइक छोड़कर भागा

Ranchi News: रांची। हेहल निवासी नरेश वर्मा से बाइक सवार अपराधियों ने उनसे मोबाइल छीनकर फरार हो गए। घटना सोमवार की है। नरेश वर्मा ने अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। संजय कुमार ने पुलिस को बताया कि वह 27 जुलाई को हरमू विद्यानगर पुल से अपने घर लौट रहे थे। एक बाइक पर सवार दो अपराधी पहुंचे और उनके हाथ से मोबाइल छीनकर भागने लगे। शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों अपराधियों का पकड़ने का प्रयास किये, मगर दोनों अपराधी बाइक छोड़कर भाग निकले।

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