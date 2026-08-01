Ranchi News: दो बेटियों के साथ महिला लापता, पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत
Ranchi News: मुरहू थाना क्षेत्र के माहिल गांव की एक महिला 30 जुलाई से अपनी दो बेटियों के साथ लापता है। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि पत्नी और बेटियों ने घर छोड़ा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजन भी तलाश में जुटे हैं।
Ranchi News: मुरहू, प्रतिनिधि। मुरहू थाना क्षेत्र के माहिल गांव की एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ 30 जुलाई से लापता है। मामले में महिला के पति ने मुरहू थाना में लिखित आवेदन देकर पत्नी और दोनों बच्चियों की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच के साथ उनकी तलाश में जुट गई है। आवेदन के अनुसार, 30 जुलाई की सुबह घरेलू बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी। इसके बाद पति सुबह करीब नौ बजे गैराज में काम करने चले गए। शाम करीब छह बजे घर लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा बंद है और पत्नी तथा दोनों बेटियां घर पर नहीं हैं।
महिला की गतिविधियाँ
पति ने बताया कि बड़ी बेटी एक निजी स्कूल में पढ़ती है। जब वह स्कूल पहुंचे तो जानकारी मिली कि महिला स्वयं स्कूल जाकर बेटी को अपने साथ ले गई थी। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि घर छोड़ने के बाद महिला ने अपने मौसा ससुर को फोन कर बताया था कि पति से विवाद होने के कारण वह बच्चों को लेकर घर से निकल गई है।
पुलिस की जांच
आवेदन में पति ने गांव के एक युवक से पत्नी की मित्रता होने का भी जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, जबकि परिजन और ग्रामीण भी महिला एवं दोनों बच्चियों की तलाश में जुटे हुए हैं。
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