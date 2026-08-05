Ranchi News: हिंदपीढ़ी में गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने वाला नाबालिग बड़ा तालाब में डूबा, मौत
Ranchi News: रांची के हिंदपीढ़ी में आधा दर्जन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने वाले नाबालिग लड़का ने बुधवार को बड़ा तालाब में छलांग लगा दी, जिसे उसकी मौत हो गयी। मृतक
Ranchi News: रांची, प्रमुख संवाददाता। रांची के हिंदपीढ़ी में आधा दर्जन गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने वाले नाबालिग लड़का ने बुधवार को बड़ा तालाब में छलांग लगा दी, जिसे उसकी मौत हो गयी। मृतक नाबालिग हिंदपीढ़ी इलाके का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वह बुधवार की दोपहर बड़ा तालाब के पास बैठा हुआ था। इसी क्रम में उसके हाथ से कुछ चीजें तालाब में गिर गई, जिसे निकालने के लिए उसने छलांग लगा दी। काफी देर तक जब नाबालिग बाहर नहीं निकला तो आसपास मौजूद स्थानीय गोताखोर उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गए। काफी मशक्कत के बाद नाबालिग का शव तालाब से बाहर निकाला गया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली और हिंदपीढ़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नाबालिग का शव अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, नाबालिग नशे का आदि था। डूबने से पहले भी वह नशे की हालत में था। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।
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