Ranchi News: नीलकांत महतो की 22वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि
Ranchi News: सोनाहातू गांव में समाजसेवी और फुटबॉलर स्व. नीलकांत महतो की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों और कई ग्रामीण उपस्थित थे।
Ranchi News: सोनाहातू, प्रतिनिधि। प्रखंड के सोनाहातू गांव में रविवार को समाजसेवी, फुटबॉलर और हेल्थ वर्कर स्व. नीलकांत महतो की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर गांव स्थित उनकी प्रतिमा पर परिजनों और ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए तथा दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। मौके पर उनके भाई और सेवानिवृत्त शिक्षक संतोष महतो, पुत्री और रामगढ़ जिला परिषद अध्यक्ष सुधा देवी, पुत्र प्रकाश कुमार महतो, विकास महतो, आकाश महतो, राजकपूर महतो, अरुण महतो, तरुण महतो, फनी महतो, अजय महतो, दीपक महतो, मनीष महतो, आशीष महतो, अंकित महतो, बिंदेश्वरी देवी, कुसुम देवी, रेणु देवी, खुशी, खुशबू, आरुषि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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