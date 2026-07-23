Ranchi News: सहियाओं की भूमिका से मजबूत होगा ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र : वीणा चौधरी

Ranchi News: सिल्ली, प्रतिनिधि। सिल्ली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में गुरुवार को स्वास्थ्य सहियाओं की बैठक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रियंका सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला परिषद उपाध्यक्ष वीणा चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। बैठक में सहियाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। वीणा चौधरी ने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में सहियाओं की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का संतुलन बेहतर जीवन की आधारशिला है। उन्होंने सहियाओं से पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपील की। डॉ. प्रियंका सिन्हा ने सभी सहियाओं को क्षेत्र की शत-प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की एएनसी (प्रसव पूर्व जांच) कराने और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।