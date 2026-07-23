Ranchi News: सहियाओं की भूमिका से मजबूत होगा ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र : वीणा चौधरी
Ranchi News: स्वास्थ्य सहियाओं की बैठक का आयोजन, शत-प्रतिशत एएनसी व संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने का निर्देश फोटो 1 बैठक में उपस्थित जिला परिषद उपाध्यक्ष, चिकित
Ranchi News: सिल्ली, प्रतिनिधि। सिल्ली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में गुरुवार को स्वास्थ्य सहियाओं की बैठक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रियंका सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला परिषद उपाध्यक्ष वीणा चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। बैठक में सहियाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। वीणा चौधरी ने कहा कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में सहियाओं की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का संतुलन बेहतर जीवन की आधारशिला है। उन्होंने सहियाओं से पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपील की। डॉ. प्रियंका सिन्हा ने सभी सहियाओं को क्षेत्र की शत-प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की एएनसी (प्रसव पूर्व जांच) कराने और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया। मौके पर मारुति नंदन चक्रवर्ती, कमलेश्वर महतो, राजेंद्र महतो, संजीव महतो, दीपक कुमार, प्रभा देवी, बबीता कुमारी, सुरेश महतो सहित स्वास्थ्य सहियाएं मौजूद थीं।
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