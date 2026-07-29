Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: रिम्स में आज मेडिसिन में डॉ आरटी गुड़िया देंगे परामर्श

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची की रिम्स की मेडिसिन ओपीडी में गुरुवार को मरीजों को विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाएगा। इसमें डॉ आरटी गुड़िया, डॉ एमडी केरकेट्टा, डॉ गोविंद गुप्ता, डॉ अतिमा भारती, डॉ राजीव रंजन मिश्र और डॉ प्रभात शामिल हैं।

Ranchi News: रिम्स में आज मेडिसिन में डॉ आरटी गुड़िया देंगे परामर्श

Ranchi News: रांची। रिम्स की मेडिसिन ओपीडी में गुरुवार को मरीजों को डॉ आरटी गुड़िया परामर्श देंगे। सर्जरी में डॉ एमडी केरकेट्टा, ऑर्थो में डॉ गोविंद गुप्ता, ऑब्स गाइनी में डॉ अतिमा भारती, पीडियाट्रिक में डॉ राजीव रंजन मिश्र और स्किन में डॉ प्रभात मरीजों को परामर्श देंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।