Ranchi News: रनिया के कई गांवों में दिनभर घूमता रहा हाथी, ग्रामीणों में दहशत
Ranchi News: गुरुवार सुबह ईटम गांव में एक विशालकाय जंगली हाथी पहुंचने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। महिला, पुरुष और युवकों ने हाथी को गांव से बाहर निकालने का प्रयास किया। हाथी ने कई गांवों में घूमकर दहशत फैलायी। हालांकि, सूचना पर ग्रामीणों ने उसकी सुरक्षा के लिए प्रयास किए। घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है。
Ranchi News: रनिया, प्रतिनिधि। प्रखंड के ईटम गांव में गुरुवार सुबह एक विशालकाय जंगली हाथी के पहुंचने से ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवक हाथी को गांव से बाहर खदेड़ने में जुट गए। यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। इस दौरान हाथी ईटम, कोड़ाकेल, खाटंगा, सिदम समेत आसपास के कई गांवों में घूमता रहा। सैकड़ों ग्रामीण उसके पीछे-पीछे उसे जंगल की ओर भगाने का प्रयास करते रहे। इस दौरान हाथी कई बार गुस्से में चिंघाड़ता रहा और कुछ मौकों पर पीछे मुड़कर ग्रामीणों की ओर भी बढ़ा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। स्थिति काफी जोखिम भरी बनी रही।
कई जिम्मेदार ग्रामीण लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और वन्यजीव के साथ सावधानी बरतने की अपील करते रहे, लेकिन कुछ शरारती तत्व हाथी को मनोरंजन का साधन समझकर इधर-उधर दौड़ाते रहे, जिससे खतरा और बढ़ गया।खाटंगा गांव में हाथी एक व्यक्ति के आंगन में घुस गया और वहां खड़ी एक बाइक को गिरा दिया। हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कुछ देर बाद हाथी खेतों की ओर निकल गया। ग्रामीणों की सतर्कता और लगातार प्रयास के बाद उसे काफी मशक्कत से जंगल की ओर खदेड़ दिया गया। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है।
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