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Ranchi News: प्रदर्शनी में बच्चों ने दिखाई वैज्ञानिक सोच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: कलकत्ता पब्लिक स्कूल, ओरमांझी में 'मंथन-2026' का आयोजन किया गया, जिसमें प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थियों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्री-प्राइमरी के बच्चों ने 100 और अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों ने 225 मॉडल प्रस्तुत किए। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता को पहचानना और प्रोत्साहित करना था।

Ranchi News: प्रदर्शनी में बच्चों ने दिखाई वैज्ञानिक सोच

Ranchi News: ओरमांझी, प्रतिनिधि। कलकत्ता पब्लिक स्कूल, ओरमांझी में शनिवार को 'मंथन-2026' का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा और रचनात्मक क्षमता को पहचानना एवं उसे प्रोत्साहित करना था। इसमें प्री-प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न विषयों पर तैयार किए गए मॉडल और प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्री-प्राइमरी के बच्चों ने 100 से अधिक प्रदर्श प्रस्तुत किए, जबकि प्राइमरी, सेकेंडरी और प्लस-टू के विद्यार्थियों ने करीब 225 मॉडल प्रदर्शित किए। प्रदर्शनी के सफल आयोजन में विद्यालय की प्राचार्या प्रियम्दा झा, मिथिलेश कुमार मिश्र सहित सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

आयोजन में विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सराहना की गई।

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