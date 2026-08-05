Ranchi News: विज्ञापन-मनरखन बीएड कॉलेज में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। मनरखन महतो बीएड कॉलेज में बुधवार को साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।मनरखन महतो बीएड कॉलेज में बुधवार को साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी जागरूकता से जुड़ी एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। विद्यार्थयों को पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन और वास्तविक मामलों के माध्यम से फिशिंग, ओटीपी स्कैम , फर्जी लोन ऐप्स ,लॉटरी और नौकरी के नाम पर आने वाले फर्जी लिंक के खतरों को समझाया। अध्यक्ष मनरखन महतो ने विद्यार्थियों को बताया की आज का युग पूरी तरह से डिजिटल युग है। तकनीक ने हमारे जीवन और शिक्षा व्यवस्था को बेहद आसान बना दिया है, तकनीक के लाभ उठाने के साथ-साथ इसके पीछे छिपे इन साइबर खतरों की गहरी समझ रखना जरूरी है।
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