Ranchi News: लोयला मैदान हुआ फुटबॉल मैच, ग्राउंड-ए 1-0 से विजयी
Ranchi News: रांची में संत इग्नासियुस लोयला डे पर अंतर छात्रावास फुटबॉल मैच खेला गया। मैच में ग्राउंड-ए ने 1-0 से जीत हासिल की। आर्च बिशप विंसेंट आइंद ने टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। विजेता टीम को 70 हजार और द्वितीय विजेता को 50 हजार पुरस्कार मिला। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। संत इग्नासियुस लोयला डे पर शुक्रवार को अंतर छात्रावास फुटबॉल मैच लोयला मैदान में खेला गया। इसमें ग्राउंड-ए 1-0 से विजयी हुआ। अतिथि के रूप में आर्च बिशप विंसेंट आइंद ने फुटबॉल किक मारकर और झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू, ऑल इंडिया क्रिश्चियन मॉइनोरिटी फ्रंट की महिला मोर्चा अध्यक्ष अंशु लकड़ा व सचिव कुमुदनी प्रभावती मिंज ने लोयला झंडा का ध्वजारोहण कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। प्रथम विजेता टीम को 70 हजार और द्वितीय विजेता टीम को 50 हजार नकद राशि का पुरस्कार दिया गया। संत जेवियर्स कॉलेज के छात्रों ने इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी।
मौके पर वार्ड 13 के पार्षद पवन तिर्की, वार्ड 17 के पार्षद फातिमा और पार्षद सलाउद्दीन के अलावा डॉ अरुण तिग्गा, पूर्व डीडीसी रॉबर्ट मिंज, आदिवासी छात्रसंघ के अध्यक्ष संजय महली के अलावा कल्याणमंत्री के प्रतिनिधि जतरु उरांव, फादर बेजामिन तिरु, एसीएस के सुरेश टोप्पो व कई मौजूद थे।
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