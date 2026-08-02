Ranchi News: लोयला दिवस पर मैट्रिक-इंटर के टॉपर्स को किया गया सम्मानित

Ranchi News: लोयला हाई स्कूल मैदान में लॉयोला दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि बिशप बिनय कंडुलना ने शिक्षा के महत्व और चरित्र निर्माण पर जोर दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ टॉपर्स को सम्मानित किया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। लोयला हाई स्कूल मैदान में संत इग्नेशियस लॉयोला की पुण्य स्मृति में लॉयोला दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में लोयला इंग्लिश मीडियम स्कूल, लोयला इंटर कॉलेज और लोयला हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन एवं प्रार्थना गीत से हुई। मुख्य अतिथि बिशप बिनय कंडुलना ने कहा कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य केवल ज्ञान अर्जित करना नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि चरित्र निर्माण के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण आधार है। विद्यार्थियों से उन्होंने अनुशासन, परिश्रम और मानव मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात कर समाज व राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण इस अवसर पर लोयला इंटर कॉलेज के प्राचार्य फादर बिमल मिंज ने संत इग्नेशियस लॉयोला के जीवन, आदर्शों, सेवा-भाव, नेतृत्व क्षमता और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में सफलता के साथ-साथ नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं को अपनाना भी उतना ही आवश्यक है। विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ कार्यक्रम के दौरान मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों ने संत इग्नेशियस लॉयोला के जीवन पर आधारित प्रेरणादायी नाटिका प्रस्तुत की, जिसकी सभी ने सराहना की। वहीं लोयला इंग्लिश मीडियम स्कूल, लॉयोला इंटर कॉलेज और लोयला हाई स्कूल के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न राज्यों के लोकनृत्य, समूह गीत तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समारोह को आकर्षक बना दिया। आधुनिक एवं फिल्मी गीतों पर प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।

प्रतिभागियों का सम्मान इस अवसर पर मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालय के टॉपर्स को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम में वीकर जनरल फादर बिशू बेंजामिन आइंद, फादर अमृत लकड़ा, रेव. ओबेद सोरेंग, फादर बिमल मिंज, फादर स्वर्ण तिग्गा, फादर सुमन प्रभात टोप्पो सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, सिस्टर, अभिभावक और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।