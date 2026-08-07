Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: अंकी सिंह बनीं सावन क्वीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: रांची में लायंस क्लब ऑफ रांची ने सावन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉ. पूनम सखूजा ने सावन के महत्व पर चर्चा की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और वृक्षों के महत्व पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। अंकी सिंह को सावन क्वीन चुना गया, जबकि अन्य विजेताएं रजनी सिंह और मंजू कुमार रहीं।

Ranchi News: अंकी सिंह बनीं सावन क्वीन

Ranchi News: रांची। लायंस क्लब ऑफ रांची की ओर से गुरुवार को सोना गढ़यान और सुनीता चौधरी के नेतृत्व में सावन मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लब की अध्यक्ष डॉ. पूनम सखूजा ने सावन के महत्व पर प्रकाश डाला, वहीं सचिव मंजू तिवारी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वृक्षों के महत्व पर आधारित प्रश्नोत्तरी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहीं। प्रतियोगिता में अंकी सिंह सावन क्वीन, रजनी सिंह फर्स्ट रनर-अप और मंजू कुमार सेकंड रनर-अप चुनी गईं। विनोद गढ़यान, डॉ हरबिंदर वीर सिंह, शांतनु तिवारी, राजेश चौधरी, डॉ टीपी बर्नवाल, राजेश मोरे, अजय अग्रवाल, श्याम सुंदर शर्मा मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।