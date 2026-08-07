Ranchi News: अंकी सिंह बनीं सावन क्वीन
Ranchi News: रांची में लायंस क्लब ऑफ रांची ने सावन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉ. पूनम सखूजा ने सावन के महत्व पर चर्चा की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और वृक्षों के महत्व पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। अंकी सिंह को सावन क्वीन चुना गया, जबकि अन्य विजेताएं रजनी सिंह और मंजू कुमार रहीं।
Ranchi News: रांची। लायंस क्लब ऑफ रांची की ओर से गुरुवार को सोना गढ़यान और सुनीता चौधरी के नेतृत्व में सावन मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लब की अध्यक्ष डॉ. पूनम सखूजा ने सावन के महत्व पर प्रकाश डाला, वहीं सचिव मंजू तिवारी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वृक्षों के महत्व पर आधारित प्रश्नोत्तरी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहीं। प्रतियोगिता में अंकी सिंह सावन क्वीन, रजनी सिंह फर्स्ट रनर-अप और मंजू कुमार सेकंड रनर-अप चुनी गईं। विनोद गढ़यान, डॉ हरबिंदर वीर सिंह, शांतनु तिवारी, राजेश चौधरी, डॉ टीपी बर्नवाल, राजेश मोरे, अजय अग्रवाल, श्याम सुंदर शर्मा मौजूद थे।
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