Ranchi News: रनिया के जापुत गांव में वज्रपात से एक बकरी की मौत
Ranchi News: रनिया थाना क्षेत्र के जापुत गांव में सोमवार को वज्रपात से एक बकरी की मौत हो गई और दूसरी घायल हो गई। चरवाहे इस घटना में बाल-बाल बचे। बकरियां चराने के दौरान अचानक तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरी।
Ranchi News: रनिया प्रतिनिधि। रनिया थाना क्षेत्र के जापुत गांव में सोमवार दोपहर हुई वज्रपात की घटना में एक बकरी की मौत हो गई, जबकि एक बकरी घायल है। घटना में चरवाहे बाल-बाल बच गए। जानकारी के अनुसार, जापुत गांव निवासी जीबोन धनवार की बकरियां गांव के चरवाहे सोमवार को चराने के लिए जापुत जंगल ले गए थे। दोपहर करीब एक बजे अचानक तेज बारिश के साथ वज्रपात होने लगा। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक बकरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बकरी घायल हो गई।
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