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Ranchi News: वज्रपात की चपेट में आने से चार बकरियों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: कांके के राड़हा सेमरबेड़ा गांव में शुक्रवार को वज्रपात से जितू महतो की चार बकरियों की मौत हो गई। बकरियां खेत के पास चर रही थीं जब अचानक वज्रपात हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से सहायता मांगी है क्योंकि जितू महतो को आर्थिक नुकसान हुआ है।

Ranchi News: वज्रपात की चपेट में आने से चार बकरियों की मौत

Ranchi News: कांके, प्रतिनिधि। प्रखंड के राड़हा सेमरबेड़ा गांव में शुक्रवार को वज्रपात की चपेट में आने से एक ग्रामीण की चार बकरियों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव निवासी जितू महतो की चारों बकरियां खेत के पास चर रही थीं। इसी दौरान अचानक तेज गर्जना के साथ हुए वज्रपात की चपेट में आने से चारों बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। पशुपालक जितू महतो ने बताया कि बकरियों की मौत से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आपदा राहत मद से उचित मुआवजा देने की मांग की है।

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