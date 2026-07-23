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Ranchi News: रातू भाजपा के नए मंडल अध्यक्षों का किया स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: भारतीय जनता पार्टी ने रातू मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में सुबोध कुमार साहू और अमित कुमार गोप की नियुक्ति की है। इस नए नेतृत्व पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। दोनों अध्यक्षों ने कहा कि वे संगठन को मजबूत करेंगे और जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का कार्य करेंगे।

Ranchi News: रातू भाजपा के नए मंडल अध्यक्षों का किया स्वागत

Ranchi News: रातू, प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी के रातू पश्चिम मंडल अध्यक्ष के रूप में सुबोध कुमार साहू और रातू पूर्वी मंडल अध्यक्ष के रूप में अमित कुमार गोप की नियुक्ति पर पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। नई जिम्मेदारी मिलने पर जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष रूपेश गोप, महामंत्री सुधाकर चौबे, रामकुमार दुबे, इमरान खान, विनोद सिंह, मुकेश भगत, अजय उरांव, अरविंद उरांव, विकास साहू, सुनील कुमार गोप, चंदन वर्मा सहित बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में मंडल संगठन और मजबूत होगा। नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष अमित कुमार गोप और सुबोध कुमार साहू ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।

उन्होंने जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने और संगठन विस्तार के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का भरोसा दिया।

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