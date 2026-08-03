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Ranchi News: नवागढ़ में अगरबत्ती व झाड़ू निर्माण केंद्र का उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: नवागढ़ चौक पर 'आर्या' संस्था ने अगरबत्ती और झाड़ू निर्माण केंद्र का शुभारंभ किया। पंचायत समिति सदस्य फाल्गुनी शाही ने इसे ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने की पहल बताया। पहले चरण में 100 महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित थे।

Ranchi News: नवागढ़ में अगरबत्ती व झाड़ू निर्माण केंद्र का उद्घाटन

Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। नवागढ़ चौक पर सोमवार को सामाजिक संस्था 'आर्या' की ओर से अगरबत्ती और झाड़ू निर्माण केंद्र का शुभारंभ किया गया। केंद्र का उद्घाटन पंचायत समिति सदस्य फाल्गुनी शाही ने किया। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में मददगार होगी। केंद्र का संचालन 'जीवन ज्योति महिला समूह' की सदस्य करेंगी। संस्था ने बताया कि पहले चरण में 100 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस मौके पर संजीव कुमार, नित्यानंद तिवारी, समीन श्रीवास्तव, दिलीप मिर्धा, पंचम भोगता, दीपक ठाकुर सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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