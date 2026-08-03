Ranchi News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों पर उमड़ी शिव भक्तों की भीड़

Ranchi News: सोनाहातू/राहे, हिटी। सावन माह की पहली सोमवारी पर दोनों प्रखंडों के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही शिवभक्त भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा कर सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की कामना की। मंदिर परिसर दिनभर 'हर-हर महादेव' और 'बम भोले' के जयघोष से गूंजते रहे। राहे प्रखंड के प्रसिद्ध बिसना बाबा पहाड़ी मंदिर में सबसे अधिक भीड़ रही, जहां दूर-दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्थापित तीन शिवलिंगों पर जलाभिषेक किया। इसके अलावा शिव टंगरा मंदिर (पुरानानगर-महेशपुर) में भी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रही। वहीं सोनाहातू प्रखंड के नीलकंठ धाम जामुदाग, काला महादेव सोनाहातू, महादेवबेड़ा पंडाडीह, हरिन और सती घाट स्थित शिव मंदिरों में भी दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।