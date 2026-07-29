Ranchi News: प्रस्तावित रिम्स-2 जमीन पर पूजा को लेकर विवाद

Ranchi News: कांके, प्रतिनिधि। नगड़ी में रिम्स-2 के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर बुधवार को एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई। स्थानीय रैयतों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें पारंपरिक धार्मिक पूजा के लिए चिन्हित जमीन पर जाने से रोक दिया। उनका कहना है कि इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था और कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिससे लोग निर्धारित पूजा स्थल तक नहीं पहुंच सके। रैयतों के अनुसार, यह पूजा किसी आंदोलन या प्रदर्शन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक आदिवासी परिवार की वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा है। रैयतों ने बताया कि पूजा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और बलि के लिए भेड़ भी खरीदी गई थी।