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Ranchi News: प्रस्तावित रिम्स-2 जमीन पर पूजा को लेकर विवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: नगड़ी में रिम्स-2 के लिए प्रस्तावित जमीन पर स्थानीय रैयतों और प्रशासन के बीच विवाद खड़ा हो गया है। रैयतों का आरोप है कि प्रशासन ने पारंपरिक धार्मिक पूजा करने से रोका। सुरक्षा बलों की तैनाती और बैरिकेडिंग के कारण वे अपने निर्धारित पूजा स्थल तक नहीं पहुँच सके। पूजा हर 12 वर्ष में होती है।

Ranchi News: प्रस्तावित रिम्स-2 जमीन पर पूजा को लेकर विवाद

Ranchi News: कांके, प्रतिनिधि। नगड़ी में रिम्स-2 के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर बुधवार को एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई। स्थानीय रैयतों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें पारंपरिक धार्मिक पूजा के लिए चिन्हित जमीन पर जाने से रोक दिया। उनका कहना है कि इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था और कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिससे लोग निर्धारित पूजा स्थल तक नहीं पहुंच सके। रैयतों के अनुसार, यह पूजा किसी आंदोलन या प्रदर्शन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक आदिवासी परिवार की वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा है। रैयतों ने बताया कि पूजा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और बलि के लिए भेड़ भी खरीदी गई थी।

प्रशासन की रोक के कारण उन्हें प्रस्तावित जमीन के बाहर ही पूजा-अर्चना करनी पड़ी। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह विशेष पूजा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होती है और इसका संबंध एक परिवार तथा एक खदान से जुड़ी पारंपरिक मान्यता से है। रैयतों का आरोप है कि प्रशासन ने इसे राजनीतिक गतिविधि मानते हुए निर्धारित स्थल पर पूजा की अनुमति नहीं दी। इधर, पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही।

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