चारा घोटाला: लालू यादव को साढ़े तीन साल की कैद, बेल के लिए जाना होगा हाईकोर्ट

रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को बिहार सरकार के खजाने से 21 साल पहले फर्जीवाड़ा कर पैसे निकालने के जुर्म में साढ़े तीन साल की कैद और पांच लाख रूपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह फैसला लालू यादव और 15 अन्य लोगों को चारा घोटाले में दोषी करार देने के करीब दो हफ्ते बाद आया है। विशेष जज शिवपाल सिंह इस केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और छह अन्य को बरी कर चुके है।

इसके साथ ही, अदालत ने बाकी दोषियों फूलचंद, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, सुनील कुमार, सुधीर कुमार और राजा राम को भी साढ़े तीन साल की सज़ा और पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया। अब लालू यादव की तरफ से जमानत के लिए सोमवार को फैसले की कॉपी लेकर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

कानून के जानकारों का कहना है कि लालू यादव को तीन साल से ज्यादा की सज़ा सुनाई गई है इसलिए जमानत के लिए उन्हें ऊपरी अदालत का रूख करना होगा। अगर तीन साल या उससे कम की सज़ा होती तो उन्हें यही से जमानत मिल जाती। उधर, फैसला आने के बाद लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि न्यायपालिका ने अपना फैसला सुना दिया है। हम अब फैसले का अध्ययन करने के बाद बेल के लिए हाईकोर्ट जाएंगे।

The judiciary performed its duty. We will go to the High Court after studying the sentence and apply for a bail: Tejashwi Yadav, RJD on #FodderScam pic.twitter.com/17zxjyTQ2d — ANI (@ANI) January 6, 2018

जज के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे लालू यादव

जिस वक्त सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से फैसला सुनाया जा रहा था वे रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में मौजूद थे और हाथ जो़डकर खड़े थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू हाथ जोड़े हुए खड़े नजर आ रहे हैं। इससे पहले लालू यादव की तरफ से रहम की अपील भी की गई थी। लालू यादव के वकील की तरफ से सज़ा में नरमी की अपील की गई थी।

लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि लालू यादव को जमानत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। तेजप्रताप ने कहा कि वह डरनेवाले नहीं है।

We are confident that he (Lalu Yadav) will get bail. We have full faith on judiciary. We are not going to be cowed down: Tej Pratap Yadav #FodderScam pic.twitter.com/WHG1VFsKam — ANI (@ANI) January 6, 2018

ये भी पढ़ें: चारा घोटाला: लालू को 3.5 साल की सजा, जानिए फैसले से जुड़ी 10 खास बातें

लालू यादव को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आपराधिक सज़ा के चलते ये सज़ा दी गई है। लालू और 10 अन्य को ये सज़ा 1990 से 1994 के दौरान देवघर कोषागार से फर्जी बिल के जरिए 89.21 लाख रूपये निकालने के लिए दी गई है। इससे पहले लालू यादव को साल 2013 में चाईबासा कोषागार से 33.61 करोड़ रूपये फर्जीवाड़े तरीके से निकालने का दोषी पाया गया था और अदालत ने उन्हें पांच साल कैद की सज़ा सुनाई थी। हालांकि, लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। लालू यादव चारा घोटाले में 3.97 करोड़ रूपये दुमका कोषागार से निकालने, 36 करोड़ चाईबासा कोषागार से निकालने और 184 करोड़ डोरांडा कोषागार से निकालने के मामले का सामना कर रहे हैं।

लालू के स्वास्थ्य की चिंता है-शरद यादव

शरद यादव ने कहा कि रांची की विशेष सीबीआई अदालत का बिहार की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फैसले को कोई चिंता नहीं है लेकिन उन्हें लालू यादव के सिर्फ स्वास्थ्य की चिंता है।

जज ने कहा- आप सभी को ओपन जेल भेजेंगे

केस की सुनवाई कर रहे जज शिवपाल सिंह ने चारा घोटाले के दोषियों से कहा वे सबको ओपन जेल के लिए रिकमेंड करेंगे, वहां गोपालन कीजिएगा, आपलोगों को अनुभव भी है। बीवी बच्चों के साथ रहिएगा। जज ने सजा कम करने के अनुरोध पर दोषियों से ये बातें कही।



ये ऐतिहासिक फैसला है- केसी त्यागी

उधर, इस मामले पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा। यह एक अध्याय का अंत है।

We welcome this judgement, this will prove to be a historic decision in Bihar politics. It is the end of a chapter: KC Tyagi,JDU on #LaluPrasadYadav sentenced to 3.5 years in prison for #FodderScam pic.twitter.com/ODvPFhQXEA — ANI (@ANI) January 6, 2018

गठबंधन आरजेडी से है ना कि किसी व्यक्ति से-कांग्रेस

कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने लालू यादव पर रांची की विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के बाद कहा कि पार्टी का बचाव किया है। आरपीएन सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि जहां तक गठबंधन की बात है तो वह आरजेडी का साथ है ना कि किसी खास व्यक्ति के साथ।

Congress has always waged war against corruption. As far as the alliance is concerned, it is with RJD and not particular individuals: RPN Singh, Congress #FodderScam pic.twitter.com/oG7tYZFz2W — ANI (@ANI) January 6, 2018

क्या है चारा घोटाला?

उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले का यह मामला देवघर कोषागार से 89 लाख रुपये से अधिक की अवैध निकासी का है। सीबीआई ने इस मामले में 15 मई 1996 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी तथा 28 मई 2004 को आरोप पत्र दायर किया था। इस मामले में 26 सितंबर 2005 को आरोप गठन किया गया था। इस मामले में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने पशु चारा और दवा के नाम पर अवैध निकासी की थी। इसके लिए फजीर् आवंटन आदेश का इस्तेमाल किया था। जांच से बचने के लिए टुकड़ों-टुकड़ों में 1० हजार रुपये से कम का बिल ट्रेजरी में पेश किया था।

ये भी पढ़ें: चारा घोटाला: जानिए, पर्दाफाश करनेवाले कौन हैं वो पांच ईमानदार ऑफिसर

चारा घोटालाः उम्र और बीमारी का हवाला दे लालू ने मांगी कम से कम सजा



इस मामले में पिछले वर्ष 23 दिसंबर को अदालत ने राजद अध्यक्ष श्री यादव, पूर्व सांसद जगदीश शमार्, पूर्व विधायक आर. के. राणा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी फूलचंद सिंह, बेक जुलियस एवं महेश प्रसाद के अलावा अधिकारी कृष्ण कुमार प्रसाद, सुबीर भट्टाचार्य,सप्लायर और ट्रांसपोर्टर त्रिपुरारी मोहन, सुशील सिंह, सुनील सिंह, राजाराम जोशी, गोपीनाथ दास, संजय अग्रवाल, ज्योति कुमार झा और सुनील गांधी को भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 477 ए और 120 बी के तहत दोषी करार दिया था।

वहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र, पूर्व पशुपालन मंत्री विद्यासागर निषाद, लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, प्रशासनिक अधिकारी ए. सी. चौधरी के अलावा सप्लायर और ट्रांसपोर्टर सरस्वती चंद्रा तथा साधना सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।

ये भी पढ़ें: चारा घोटालाः उम्र और बीमारी का हवाला दे लालू ने मांगी कम से कम सजा