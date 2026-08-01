Ranchi News: देशप्रिय क्लब में गीतों भरी शाम आठ को
Ranchi News: रांची में रिद्म म्यूजिक ग्रुप 8 अगस्त को शाम 6 बजे देशप्रिय क्लब एंड लाइब्रेरी में किशोर कुमार के जन्मदिन पर समारोह का आयोजन करेगा। कार्यक्रम में कई गायक किशोर दा को श्रद्धांजलि देने के लिए गीत प्रस्तुत करेंगे। समारोह की शुरुआत में अभिनेता किशोर कुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित किए जाएंगे।
Ranchi News: रांची। रिद्म म्यूजिक ग्रुप की ओर से आठ अगस्त को शाम छह बजे से थड़पखना में देशप्रिय क्लब एंड लाइब्रेरी में पार्श्व गायक किशोर कुमार के जन्मदिन पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। संगठन की ओर से बताया गया कि गीतों भरी शाम कार्यक्रम में संगठन से जुड़े कई गायक गीत और नगमें प्रस्तुत कर किशोर दा के जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इससे पूर्व सिने अभिनेता व गायक किशोर कुमार के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ कार्यक्रम आरंभ होगा। समारोह में शहर के कई गायक, संगीतकार और युवा समेत अन्य लोग शामिल होंगे। संगठन के शुभाषीश चटर्जी ने बताया कि आयोजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है।
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