Ranchi News: आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में करें शिफ्ट : डीसी

Ranchi News: खूंटी, उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार के भवनों में शिफ्ट करने का निर्देश दिया। उन्होंने नए भवन निर्माण और जर्जर इमारतों की मरम्मत का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एफआरएस लागू करने के निर्देश भी दिए।

Ranchi News: खूंटी, प्रतिनिधि। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाए। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार नए भवनों के निर्माण और जर्जर भवनों की मरम्मत का प्रस्ताव भी तैयार करने को कहा। बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना, पोषण योजनाओं के क्रियान्वयन, बाल संरक्षण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक के प्रमुख बिंदु उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शत-प्रतिशत फेस रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) लागू करने, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का समय पर ई-केवाईसी कराने तथा पोषण ट्रैकर नियमित रूप से अपडेट रखने का निर्देश दिया। साथ ही जिन केंद्रों में अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहां शीघ्र बिजली सुविधा उपलब्ध कराने को कहा।

टीएचआर वितरण और अन्य योजनाएं बैठक में टेक होम राशन (टीएचआर) वितरण, वीएचएसएनडी एवं सीबीई कार्यक्रम, तीन से छह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की अपार आईडी, आभा वेरिफाइड लाभुकों की संख्या तथा ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं सेविकाओं की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने, बिना सूचना अनुपस्थित रहने वालों पर कार्रवाई करने तथा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का समय पर संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बच्चों की स्थिति और योजनाएं उन्होंने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें उपचार से जोड़ने और एमटीसी केंद्र में शत-प्रतिशत बेड ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर एवं ओल्ड एज होम के संचालन की समीक्षा करते हुए सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश, सिविल सर्जन डॉ. ललित रंजन पाठक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनिशा कुजूर, सभी सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिकाएं तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।