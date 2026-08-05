Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में करें शिफ्ट : डीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: खूंटी, उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार के भवनों में शिफ्ट करने का निर्देश दिया। उन्होंने नए भवन निर्माण और जर्जर इमारतों की मरम्मत का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एफआरएस लागू करने के निर्देश भी दिए।

Ranchi News: आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में करें शिफ्ट : डीसी

Ranchi News: खूंटी, प्रतिनिधि। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाए। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार नए भवनों के निर्माण और जर्जर भवनों की मरम्मत का प्रस्ताव भी तैयार करने को कहा। बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना, पोषण योजनाओं के क्रियान्वयन, बाल संरक्षण तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक के प्रमुख बिंदु

उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शत-प्रतिशत फेस रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) लागू करने, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का समय पर ई-केवाईसी कराने तथा पोषण ट्रैकर नियमित रूप से अपडेट रखने का निर्देश दिया। साथ ही जिन केंद्रों में अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहां शीघ्र बिजली सुविधा उपलब्ध कराने को कहा।

टीएचआर वितरण और अन्य योजनाएं

बैठक में टेक होम राशन (टीएचआर) वितरण, वीएचएसएनडी एवं सीबीई कार्यक्रम, तीन से छह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की अपार आईडी, आभा वेरिफाइड लाभुकों की संख्या तथा ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं सेविकाओं की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने, बिना सूचना अनुपस्थित रहने वालों पर कार्रवाई करने तथा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का समय पर संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बच्चों की स्थिति और योजनाएं

उन्होंने गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें उपचार से जोड़ने और एमटीसी केंद्र में शत-प्रतिशत बेड ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर एवं ओल्ड एज होम के संचालन की समीक्षा करते हुए सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश, सिविल सर्जन डॉ. ललित रंजन पाठक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनिशा कुजूर, सभी सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिकाएं तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में शिफ्ट करने का निर्देश कब दिया?
उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने यह निर्देश बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में दिया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Anganwadi Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।