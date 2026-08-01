Ranchi News: अफीम की पहचान छोड़ गेंदा फूल की खेती से महक रही खूंटी

Ranchi News: खूंटी जिला अब गेंदा फूल की खेती से अपनी पहचान बना रहा है। पिछले डेढ़ दशक में गेंदा की व्यावसायिक खेती तेजी से बढ़ी है, जिससे हजारों किसानों की आय में वृद्धि हुई है। प्रदान संस्था ने किसानों के बीच पौधे वितरण अभियान शुरू किया है। इस वर्ष 25 लाख गेंदा फूल के पौधे लगाए जाएंगे।

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। कभी अवैध अफीम की खेती के लिए बदनाम रहा खूंटी जिला अब गेंदा फूल की खुशबू से अपनी नई पहचान बना रहा है। पिछले करीब डेढ़ दशक में जिले में गेंदा फूल की व्यावसायिक खेती तेजी से बढ़ी है। इसका लाभ हजारों किसानों को मिल रहा है और उनकी आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इस वर्ष जिले के तीन हजार से अधिक किसान 25 लाख से अधिक गेंदा फूल के पौधे लगाकर बड़े पैमाने पर खेती करेंगे। किसानों के बढ़ते उत्साह को देखते हुए फूल उत्पादन का दायरा भी हर साल विस्तृत होता जा रहा है।

प्रदान संस्था ने शुरू किया पौधा वितरण अभियान: जिले में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा देने में प्रदान संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्था पिछले लगभग 15 वर्षों से किसानों को उन्नत किस्म के पौधे, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इस वर्ष संस्था ने करीब 1,500 किसानों के बीच अनुदानित दर पर 15 लाख गेंदा फूल के पौधे उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में शनिवार को पहले चरण में एक सौ से अधिक किसानों के बीच दो लाख पौधों का वितरण किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान संस्था के कार्यालय पहुंचे और पौधे प्राप्त किए।

सफल किसानों से प्रेरित होकर जुड़ रहे नए किसान: पौधा लेने पहुंचे कई किसानों ने बताया कि वे पहली बार गेंदा फूल की खेती शुरू करने जा रहे हैं। उनका कहना था कि गांव के अन्य किसानों को इस खेती से अच्छा लाभ मिलता देखकर उन्होंने भी इसे अपनाने का निर्णय लिया। वहीं, वर्षों से गेंदा की खेती कर रहे किसानों ने बताया कि यह कम लागत और कम जोखिम वाली लाभदायक फसल है, जिससे सीमित जमीन पर भी अच्छी आमदनी हासिल की जा सकती है।

त्योहारी सीजन में बढ़ती है मांग, मिलता है बेहतर दाम: किसानों के अनुसार दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ महापर्व और विवाह सीजन के दौरान गेंदा फूल की मांग कई गुना बढ़ जाती है। स्थानीय बाजारों के अलावा आसपास के जिलों में भी फूलों की आपूर्ति की जाती है। मांग अधिक होने के कारण किसानों को इस अवधि में बेहतर कीमत मिलती है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।

महिलाओं की आय बढ़ाने में भी मिल रही सफलता: प्रदान संस्था की निधि सिंह ने बताया कि गेंदा फूल की खेती जिले के किसानों और विशेषकर महिलाओं के लिए आय का मजबूत माध्यम बन रही है। संस्था किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक, समय-समय पर प्रशिक्षण तथा बाजार से जोड़ने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बड़ी संख्या में नए किसान इस खेती से जुड़ रहे हैं, जिससे खूंटी में फूल उत्पादन का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। पौधा वितरण कार्यक्रम में प्रीति बोरा, निधि सिंह, स्वरूप जना, अमित कुमार, कुलदीप मुंडा, किसान उत्पादक संगठन की अध्यक्षा सुनीता देवी, सुनीता कुमारी सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।

खूंटी संवाददाता। कभी अवैध अफीम की खेती के लिए बदनाम रहा खूंटी जिला अब गेंदा फूल की खुशबू से अपनी नई पहचान बना रहा है। पिछले लगभग डेढ़ दशक से जिले में गेंदा फूल की खेती लगातार बढ़ रही है और इससे हजारों किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। इस वर्ष भी जिले के तीन हजार से अधिक किसान 25 लाख से अधिक गेंदा फूल के पौधे लगाकर व्यावसायिक स्तर पर खेती करेंगे। प्रदान संस्था पिछले करीब 15 वर्षों से जिले में गेंदा फूल की खेती को बढ़ावा दे रही है। संस्था ने इस वर्ष लगभग 1,500 किसानों के बीच अनुदानित मूल्य पर उन्नत किस्म के 15 लाख गेंदा फूल के पौधे उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में शनिवार को पहले चरण में एक सौ से अधिक किसानों के बीच दो लाख गेंदा फूल के पौधे अनुदानित दर पर वितरित किए गए। शनिवार सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान संस्था के कार्यालय पहुंचे और पौधे प्राप्त किए। पौधा लेने पहुंचे कई किसान ऐसे भी थे, जो पहली बार फूलों की खेती की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले से गेंदा फूल की खेती कर रहे किसानों की सफलता से प्रेरित होकर वे भी इस खेती से जुड़ रहे हैं। वहीं, अनुभवी किसानों ने बताया कि गेंदा फूल की खेती कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। विशेषकर दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और विवाह सीजन जैसे त्योहारों के दौरान स्थानीय स्तर पर गेंदा फूल की मांग काफी बढ़ जाती है, जिससे किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। प्रदान संस्था की निधि सिंह ने बताया कि गेंदा फूल की खेती से जिले की महिलाएं और किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। संस्था किसानों को खेती की तकनीकी जानकारी देने के साथ-साथ प्रशिक्षण और बाजार की भी व्यवस्था करती है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बड़ी संख्या में नए किसान इस खेती से जुड़ रहे हैं, जिससे जिले में फूल उत्पादन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पौधा वितरण कार्यक्रम में प्रदान संस्था की प्रीति बोरा, निधि सिंह, स्वरूप जना, अमित कुमार, कुलदीप मुंडा, किसान उत्पादक संगठन की अध्यक्षा सुनीता देवी, सुनीता कुमारी सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।