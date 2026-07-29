Ranchi News: खूंटी में चार लाख से अधिक मतदाताओं के प्रपत्र हुए डिजिटाइज

Ranchi News: खूंटी में चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत प्रशासन ने 100% डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया है। 19,245 मृत, 30,456 शिफ्टेड और 7,837 डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान हुई। प्रशासन ने समय पर कार्य पूरा करने वाले कर्मचारियों को बधाई दी है।

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अभियान में खूंटी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। जिला प्रशासन ने निर्धारित अंतिम तिथि से एक दिन पहले ही खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्रों के गणना प्रपत्रों का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया। यह उपलब्धि जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मो. जावेद हुसैन के नेतृत्व, नियमित मॉनिटरिंग और निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मियों के समन्वित प्रयासों से संभव हो सकी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत तोरपा विधानसभा क्षेत्र के 2,01,246 तथा खूंटी विधानसभा क्षेत्र के 2,29,207 मतदाताओं के बीच इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण किया गया था। बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर सभी प्रपत्रों का संग्रहण किया गया और प्राप्त सभी प्रपत्रों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया।

हजारों मृत, शिफ्टेड और डुप्लीकेट मतदाता हुए चिन्हित: एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिले में कुल 19,245 मृत मतदाताओं की पहचान की गई। इनमें तोरपा विधानसभा क्षेत्र के 8,630 और खूंटी विधानसभा क्षेत्र के 10,615 मतदाता शामिल हैं। इसी प्रकार 30,456 ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए, जो स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित (शिफ्टेड) हो चुके हैं। इनमें तोरपा के 13,099 और खूंटी के 17,357 मतदाता शामिल हैं। वहीं 7,837 डुप्लीकेट मतदाताओं की भी पहचान की गई, जिनमें तोरपा विधानसभा क्षेत्र के 3,197 तथा खूंटी विधानसभा क्षेत्र के 4,640 मतदाता शामिल हैं।

1,251 मतदाताओं ने हस्ताक्षर करने से किया इनकार: 30 जून से 29 जुलाई तक चले अभियान के दौरान बीएलओ घर-घर पहुंचे। इस दौरान जिले में 1,251 मतदाता ऐसे मिले, जिन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इनमें तोरपा विधानसभा क्षेत्र के 44 और खूंटी विधानसभा क्षेत्र के 1,207 मतदाता शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार इन मतदाताओं में बड़ी संख्या एसी कुटुंब परिवार से जुड़े लोगों की है। इन्हें प्रक्रिया में शामिल करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्वयं खूंटी का दौरा कर उनसे मुलाकात की और एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।

उपायुक्त ने टीम को दी बधाई: विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के सफल समापन पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने उप निर्वाचन पदाधिकारी ललन कुमार, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एईआरओ), बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ), सुपरवाइजर, स्वयंसेवकों, बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) तथा जिला निर्वाचन शाखा से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी के समर्पण, बेहतर समन्वय, सतत अनुश्रवण और समयबद्ध कार्य निष्पादन के कारण जिला निर्धारित समय से पहले ही 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा।

5 अगस्त को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची: उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार 20 से 29 जून तक तैयारी, प्रशिक्षण और प्रपत्रों की छपाई का कार्य किया गया। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण और मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का कार्य पूरा किया गया। अब अभियान के अगले चरण के तहत 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण होगा और 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू होगी।

रनिया और मुरहू में भी समय से पहले पूरा हुआ कार्य: रनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत डांग ने बताया कि एसआईआर का कार्य निर्धारित समय से एक दिन पहले ही शत-प्रतिशत पूरा कर ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य किया, जो रनिया प्रखंड के लिए सराहनीय उपलब्धि है। वहीं मुरहू के बीडीओ-सह-निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी रणजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रखंड में भी डिजिटाइजेशन का कार्य 100 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी की जाएगी। एसआईआर अभियान के दौरान प्रखंड में एसी कुटुंब परिवार की विचारधारा से जुड़े लगभग 200 लोगों ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया, जिसकी सूचना निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को आगामी चरणों में भी पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.