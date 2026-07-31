Ranchi News: खूंटी में खरीफ फसलों की बुआई तेज, 59 प्रतिशत क्षेत्र में बुआई-रोपाई पूरी

Ranchi News: खूंटी जिले में खरीफ फसलों की खेती में तेजी आई है। किसानों ने 93,980 हेक्टेयर में से 55,476 हेक्टेयर में बुआई कर ली है। धान की रोपाई 37,975 हेक्टेयर में पूरी हुई है। जुलाई में 440 मिमी बारिश होने से फसलों को लाभ मिला है। कृषि विभाग ने 21 जुलाई को सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की।

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। जिले में खरीफ मौसम के तहत फसलों की खेती ने अब रफ्तार पकड़ ली है। जून में मानसून की धीमी गति के कारण खेती पिछड़ गई थी, लेकिन जुलाई में अच्छी बारिश होने के बाद किसानों ने खेतों में बुआई और रोपाई का काम तेज कर दिया है। जिला कृषि विभाग की 31 जुलाई तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले में विभिन्न खरीफ फसलों की खेती के लिए 93,980 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 55,476 हेक्टेयर में बुआई एवं रोपाई पूरी हो चुकी है। यह निर्धारित लक्ष्य का 59.03 प्रतिशत है। खरीफ की मुख्य फसल धान की रोपाई ने भी गति पकड़ी है। जिले में धान की खेती का कुल लक्ष्य 65,000 हेक्टेयर रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 37,975 हेक्टेयर में धान की रोपाई पूरी हो चुकी है। यह लक्ष्य का 58.42 प्रतिशत है। जुलाई में पर्याप्त बारिश होने के बाद खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे किसान धान की रोपाई में जुट गए हैं। सुबह से ही कई क्षेत्रों में किसान ट्रैक्टर और हल लेकर खेतों की तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं。

मक्का की खेती 90 प्रतिशत के करीब: मक्का की खेती जिले में लक्ष्य के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। इस वर्ष मक्का के लिए 6,500 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध 5,846 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो लक्ष्य का 89.94 प्रतिशत है। बारिश के बाद खेतों में नमी बढ़ने से मक्का की फसल को भी फायदा पहुंचा है।

दलहन और तिलहन की खेती भी आगे बढ़ी: जिले में दलहन फसलों के लिए 19,400 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 8,995 हेक्टेयर में बुआई पूरी हो चुकी है, जो 46.37 प्रतिशत है। दलहन में अरहर, उड़द और मूंग की खेती प्रगति पर है। वहीं तिलहन फसलों के लिए निर्धारित 1,484 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 889 हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। यह लक्ष्य का 59.91 प्रतिशत है।

मड़ुआ की खेती लक्ष्य से 18 प्रतिशत अधिक: वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयास का सकारात्मक असर मड़ुआ की खेती में दिखाई दे रहा है। जिले में मड़ुआ की खेती का लक्ष्य 1,500 हेक्टेयर निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक 1,771 हेक्टेयर में इसकी बुआई हो चुकी है। यह लक्ष्य का 118.07 प्रतिशत है और निर्धारित लक्ष्य से करीब 18 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने मड़ुआ की खेती करने वाले किसानों को तीन हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। इसके अलावा लैम्पस के माध्यम से अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराए गए। इससे किसानों का रुझान मड़ुआ की खेती की ओर बढ़ा है।

जुलाई में सामान्य से 40 प्रतिशत अधिक हुई बारिश: जून में बारिश की कमी के कारण किसान चिंतित थे। खेत तैयार होने के बावजूद किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे। इससे जून में खरीफ खेती की प्रगति धीमी रही। हालांकि 15 जुलाई के बाद हुई अच्छी बारिश ने किसानों को राहत दी। जिला कृषि कार्यालय के वर्षापात प्रतिवेदन के अनुसार 1 से 31 जुलाई 2026 तक जिले में औसत 440 मिमी बारिश दर्ज की गई। सामान्य वर्षापात 336.60 मिमी की तुलना में यह 134.80 मिमी अधिक है। यानी जुलाई में सामान्य से करीब 40.05 प्रतिशत अधिक बारिश हुई।

21 जुलाई को हुई सबसे अधिक बारिश: जिला सांख्यिकी विभाग के अनुसार जुलाई में कई दिनों तक अच्छी बारिश हुई। जिले में 21 जुलाई को सर्वाधिक 76.14 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा 20 जुलाई को 74.16 मिमी, 22 जुलाई को 58.78 मिमी, 6 जुलाई को 38.55 मिमी और 5 जुलाई को 31.46 मिमी बारिश हुई। कृषि विभाग के अनुसार पर्याप्त वर्षा से खेतों में नमी बढ़ी है और धान के साथ मड़ुआ, मक्का, दलहन व तिलहन की खेती को भी गति मिली है। किसानों को उम्मीद है कि आगे भी बारिश अनुकूल रही तो खरीफ उत्पादन बेहतर रहेगा।

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जुलाई महीने में जिले में औसत 336.60 मिमी के मुकाबले 471.40 मिमी वर्षापात दर्ज किया गया, जो कृषि के लिए काफी अनुकूल है। खरीफ फसलों की बुआई एवं रोपाई का लक्ष्य 93,980 हेक्टेयर है, जिसमें अब तक 55,476 हेक्टेयर (59.03 प्रतिशत) क्षेत्र आच्छादित हो चुका है। अच्छी बारिश के कारण 37,975 हेक्टेयर में धान की बुआई और रोपाई पूरी हो चुकी है और यह कार्य तेजी से जारी है। हमें विश्वास है कि मौसम अनुकूल रहा तो आने वाले दिनों में शेष लक्ष्य भी समय पर पूरा कर लिया जाएगा।

-हृषिकेश कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, खूंटी।