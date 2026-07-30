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Ranchi News: छात्र आंदोलन को लेकर विशेष शाखा का अलर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: जेपीएससी और जेएसएससी के मुद्दे पर छात्र आंदोलन को लेकर रांची में विशेष शाखा ने अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के एसपी को दिशा-निर्देश भेजे गए हैं, और छात्र आंदोलन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। 6 अगस्त को विधानसभा सत्र के दौरान छात्रों के रांची पहुंचने की आशंका है।

Ranchi News: छात्र आंदोलन को लेकर विशेष शाखा का अलर्ट

Ranchi News: रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। जेपीएससी व जेएसएससी के मुद्दे पर छात्र आंदोलन को लेकर विशेष शाखा ने अलर्ट जारी किया है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर एसएसपी समेत सभी रेल एसपी व जिलों के एसपी को पत्राचार कर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष शाखा के द्वारा छात्र आंदोलन की सारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं, सोशल मीडिया पर सक्रिय खातों की पहचान भी की जा रही है। विशेष शाखा को जानकारी मिली है कि छात्रों का आंदोलन नया मोड़ ले सकता है। छह अगस्त को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी बड़ी संख्या में छात्रों के रांची पहुंचने और विधानसभा घेराव में शामिल होने का अंदेशा है।

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इसे लेकर छात्रों की तैयारियों पर जिलों की पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है।

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