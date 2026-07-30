Ranchi News: जेपीएससी-जेएसएससी व टीडीपीएल एजेंसी परीक्षा की सीबीआई जांच हो

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 6 वें दिन जारी है। अभ्यर्थियों ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आंदोलन 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है।

Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच के बैनर तले संचालित जेपीएससी-जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन का छठा दिन गुरुवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी रहा। दिनभर आंदोलन स्थल पर राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही। आंदोलन को लगातार जनसमर्थन भी मिलता रहा। पत्रकारों से बात करते हुए मंच के अध्यक्ष दीनबंधु मंडल बोले, 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, बैकलॉग सिविल सेवा परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल व टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में व्यापक अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। उन्होंने इन सभी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने व दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की।

आंदोलन के उद्देश्य मंच के महासचिव रामअवतार महतो बोले, जब तक 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द नहीं की जाती, अनियमितताओं के दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तथा जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाती, तब तक सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन राज्य के लाखों अभ्यर्थियों के न्याय, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार-मुक्त भर्ती प्रक्रिया की मांग का आंदोलन है और इसे किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आगे घोषणा की कि 6 अगस्त को झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव किया जाएगा, जिसमें पूरे झारखंड से हजारों छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। उन्होंने राज्य के सभी अभ्यर्थियों एवं युवाओं से लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन में शामिल होकर अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करने का आह्वान किया।

संविधान की प्रति लेकर कर रहे प्रदर्शन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अभ्यर्थी परीक्षाओं में पारदर्शिता और संपूर्ण बदलाव की मांग को लेकर डटे हुए हैं। इस आंदोलन को राज्यभर के छात्रों से समर्थन मिल रहा है। आमजन भी प्रदर्शनकारी छात्रों के सहयोग के लिए पहुंच रहे हैं। छात्र हाथों में संविधान की प्रति लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारीबाग के छात्र शिवम कुमार यादव ने कहा कि कई लोग आ रहे हैं और खाने-पीने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। छात्र आंदोलन के कोर कमेटी सदस्य रवींद्र कुमार ने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को हमारी मांगें माननी होगी। मांगों के पूरा नहीं होने पर आंदोलन का स्वरूप मजबूत होगा।

साउंड सिस्टम नहीं इस्तेमाल करने का विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर हमें साउंड सिस्टम इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। उनका कहना था कि हमलोगों ने प्रशासन से आदेश लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करने से रोका गया। यही नहीं, यहां बिजली की व्यवस्था भी करने से रोका गया है।