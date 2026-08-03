Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: खूंटी में शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की बैठक खूंटी में हुई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई और आगामी कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 4 अगस्त को होगा। जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की।

Ranchi News: खूंटी में शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आज

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की जिला इकाई की बैठक सोमवार को जिला अध्यक्ष ज़ुबैर अहमद की अध्यक्षता में जिला कार्यालय, खूंटी में आयोजित हुई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल दिशुम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर मंगलवार, 4 अगस्त को सुबह 10 बजे भगत सिंह चौक, खूंटी में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे तथा झारखंड आंदोलन में उनके योगदान को याद किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:पहली पुण्यतिथि पर हर जिले में लगेगी दिशोम गुरु की प्रतिमा

जिला अध्यक्ष ज़ुबैर अहमद ने जिले के सभी पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों से समय पर अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिशुम गुरु का संघर्ष, त्याग और झारखंड राज्य निर्माण में योगदान हमेशा प्रेरणास्रोत रहेगा। बैठक में केंद्रीय सदस्य स्नेहलता कुंडलना, भोलानाथ लाल, मकसूद अंसारी, अमृत हेमरोम, जिला उपाध्यक्ष गुलशन सिंह मुंडा, संगठन सचिव शंकर सिंह मुंडा, मनोज मंडल, तौकीर आलम, शेख फिरोज, कमलेश महतो, राहुल केशरी, बसंत महतो, विनोद उरांव, अनूप लकड़ा, तनवीर खान, अर्जुन मुंडा, शमीम अंसारी, मोजीर अंसारी, जेम्स मुंडा, संतोष कुम्हार सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें:Gridih News: शिबू सोरेन की पुण्यतिथि मनाने का निर्णय
ये भी पढ़ें:Jamshedpur News: शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर झामुमो कल डिमना से चाकुलिया तक निकालेगा स्मृति जोहार यात्रा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News JMM Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।