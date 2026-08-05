Ranchi News: वैश्य मोर्चा कांके में क्रांति सम्मेलन नौ को

Ranchi News: रांची। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की बैठक कांके में हुई। बैठक में जेपीएससी एवं जेएसएससी में भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया गया। 9 अगस्त को रामगढ़ में वैश्य क्रांति सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा की गई। सदस्यों ने एक बार फिर से आंदोलन की आवश्यकता पर जोर दिया।

Ranchi News: रांची। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की बैठक कांके स्थित कार्यकारी अध्यक्ष हीरानाथ साहु आवासीय कार्यालय में बुधवार को हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित कर जेपीएससी एवं जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्षरत छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया गया और सरकार से गडबड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई।

बैठक में चर्चा बैठक में नौ अगस्त को रोटरी क्लब (रामगढ़) में होने वाले वैश्य क्रांति सम्मेलन की मुक्कमल तैयारी एवं 30-31 अक्टूबर को कांके में होने वाले तृतीय महाधिवेशन की रूपरेखा तैयार करने के संबंध में चर्चा की गई। इसमें सदस्यों ने चर्चा करते हुए एक मत से कहा गया कि वैश्य मोर्चा को अपने मुद्दों पर एक बार फिर से जोरदार आंदोलन करने की जरूरत है।

आंदोलन की योजना नौ अगस्त को रामगढ़ में आयोजित वैश्य क्रांति सम्मेलन को इस आंदोलन की कड़ी के रूप में देखते हुए तैयारी करना चाहिए। बैठक में तय किया गया कि नौ अगस्त को रामगढ़ में होने वाले वैश्य क्रांति सम्मेलन में सभी केंद्रीय पदाधिकारी और सदस्य अपने साथियों के साथ शामिल होंगे और आर्थिक सहयोग भी करेंगे। बैठक में 30-31 अक्टूबर को कांके में प्रस्तावित तृतीय महाधिवेशन की चर्चा करते हुए कहा गया कि आगामी 17 अगस्त को कांके में केंद्रीय समिति की बैठक में महाधिवेशन की सफलता के लिए समिति का गठन किया जाएगा। बैठक में वरीय उपाध्यक्ष संजीव चौधरी, बद्री भगत, संगठन महासचिव अनिल वैश्य, केंद्रीय सचिव राजेन्द्र साहु, मीडिया प्रभारी राहुल कुमार साहु, केंद्रीय सदस्य डॉ. अरविंद कुमार आदि उपस्थित थे।