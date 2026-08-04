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Ranchi News: डीईओ ने दिए लंबित समस्याओं के त्वरित निष्पादन का आश्वासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: झारखंड के खूंटी में मंगलवार को शिक्षकों और जिला शिक्षा पदाधिकारी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। शिक्षक संघ ने विभिन्न लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की मांग की। डीईओ दीप्ति कुमारी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनकर प्राथमिकता से समाधान का आश्वासन दिया।

Ranchi News: डीईओ ने दिए लंबित समस्याओं के त्वरित निष्पादन का आश्वासन

Ranchi News: ​खूंटी, संवाददाता। झारखंड 2 शिक्षक संघ, खूंटी शाखा के प्रतिनिधिमंडल और जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) दीप्ति कुमारी के बीच मंगलवार को डीईओ कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ​बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों तथा प्रयोगशाला सहायकों से जुड़े विभिन्न लंबित प्रशासनिक और सेवा संबंधी मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए उनके शीघ्र निष्पादन की मांग की। इसके अलावा संघ के पदाधिकारियों ने जिले की समग्र शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अन्य लंबित विषयों पर भी डीईओ का ध्यान आकृष्ट कराया। ​जिला शिक्षा पदाधिकारी दीप्ति कुमारी ने संघ की सभी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा नियमानुसार आवश्यक एवं सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है。

ये भी पढ़ें:शिक्षक संघ ने डीईओ को सौंपा नौ सूत्री मांगपत्र

शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर दिए गए निर्देश:

​डीईओ ने उपस्थित शिक्षकों को विद्यालयों में संचालित हो रही 'रेल' (RAIL) परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का निर्देश दिया। साथ ही अंतिम वार्षिक परीक्षा से पूर्व निर्धारित समय-सीमा के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करने और विभाजित पाठ्यक्रम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। ​बैठक की शुरुआत में संघ के प्रतिनिधियों ने डीईओ को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. संजय कुमार, संरक्षक डॉ. विनोद सिंह, सचिव डॉ. रवि कच्छप सहित खूंटी, कर्रा, तोरपा एवं अड़की प्रखंडों के कई शिक्षक उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में किसने भाग लिया?
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी दीप्ति कुमारी और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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