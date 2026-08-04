Ranchi News: डीईओ ने दिए लंबित समस्याओं के त्वरित निष्पादन का आश्वासन

Ranchi News: ​खूंटी, संवाददाता। झारखंड 2 शिक्षक संघ, खूंटी शाखा के प्रतिनिधिमंडल और जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) दीप्ति कुमारी के बीच मंगलवार को डीईओ कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ​बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों तथा प्रयोगशाला सहायकों से जुड़े विभिन्न लंबित प्रशासनिक और सेवा संबंधी मामलों को प्रमुखता से उठाते हुए उनके शीघ्र निष्पादन की मांग की। इसके अलावा संघ के पदाधिकारियों ने जिले की समग्र शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अन्य लंबित विषयों पर भी डीईओ का ध्यान आकृष्ट कराया। ​जिला शिक्षा पदाधिकारी दीप्ति कुमारी ने संघ की सभी मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा नियमानुसार आवश्यक एवं सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है。