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Ranchi News: जेएसएससी व छात्रवृत्ति के मुद्दे पर चला हस्ताक्षर अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: आजसू ने योगदा सत्संग कॉलेज में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और जेपीएससी, जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रियाओं के मुद्दों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। विद्यार्थियों ने सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की, अन्यथा आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी।

Ranchi News: जेएसएससी व छात्रवृत्ति के मुद्दे पर चला हस्ताक्षर अभियान

Ranchi News: रांची। आजसू ने बुधवार को योगदा सत्संग कॉलेज में जेपीएससी, जेएसएससी व छात्रवृत्ति से जुड़े छात्रों के मुद्दों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सरकार से लंबित छात्रवृत्ति का शीघ्र भुगतान, जेपीएससी व जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने की मांग की। कहा, शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मौके पर महानगर अध्यक्ष अमन साहू, प्रदेश सचिव राजेश सिंह, सक्षम झा, अभिषेक, पंकज, अब्दुल व सिकंदर शामिल थे।

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