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Ranchi News: शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उपायुक्त ने किया सम्मानितशूटिंग में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उपायुक्त ने किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: खूंटी राइफल शूटिंग क्लब के खिलाड़ियों ने आसनसोल में आयोजित 16वीं झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 24 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण, 6 रजत और 14 कांस्य शामिल हैं, अपने नाम किए। उपायुक्त ने खिलाड़ियों को बधाई दी और खेलों में अनुशासन और मेहनत के महत्व पर जोर दिया।

Ranchi News: शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उपायुक्त ने किया सम्मानितशूटिंग में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उपायुक्त ने किया सम्मानित

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। आसनसोल में आयोजित 16वीं झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने वाले खूंटी राइफल शूटिंग क्लब के पदक विजेता खिलाड़ियों ने सोमवार को मुख्य कोच सह सचिव अनुज कुमार के नेतृत्व में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन से शिष्टाचार मुलाकात की। खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धियों की जानकारी साझा की, जिस पर उपायुक्त ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने कहा कि खेलों में सफलता का मूल मंत्र अनुशासन, निरंतर अभ्यास और समर्पण है। उन्होंने खिलाड़ियों से इसी लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया तथा विश्वास जताया कि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी जिले और राज्य का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन निशानेबाजी खेल के विकास तथा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव सहयोग करेगा।

खेलों में सफलता का मूल मंत्र

गौरतलब है कि आसनसोल शूटिंग क्लब (चांदमारी) में आयोजित 16वीं झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में खूंटी राइफल शूटिंग क्लब के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 6 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। इस उपलब्धि से जिले के खेल प्रेमियों और युवा खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है।

आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी

मुख्य कोच सह क्लब सचिव अनुज कुमार ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन आगामी ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। ये खिलाड़ी अब झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी आगामी प्रतियोगिता में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले और राज्य का गौरव बढ़ाएंगे।

प्रश्नोत्तर

खूंटी राइफल शूटिंग क्लब ने कितने पदक जीते?
खूंटी राइफल शूटिंग क्लब के खिलाड़ियों ने 24 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 6 रजत और 14 कांस्य शामिल हैं।
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