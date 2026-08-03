Ranchi News: शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उपायुक्त ने किया सम्मानितशूटिंग में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को उपायुक्त ने किया सम्मानित

Ranchi News: खूंटी, संवाददाता। आसनसोल में आयोजित 16वीं झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने वाले खूंटी राइफल शूटिंग क्लब के पदक विजेता खिलाड़ियों ने सोमवार को मुख्य कोच सह सचिव अनुज कुमार के नेतृत्व में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन से शिष्टाचार मुलाकात की। खिलाड़ियों ने अपनी उपलब्धियों की जानकारी साझा की, जिस पर उपायुक्त ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने कहा कि खेलों में सफलता का मूल मंत्र अनुशासन, निरंतर अभ्यास और समर्पण है। उन्होंने खिलाड़ियों से इसी लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया तथा विश्वास जताया कि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी जिले और राज्य का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन निशानेबाजी खेल के विकास तथा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव सहयोग करेगा।