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Ranchi News: सुविधा संपन्न अस्पतालों से पीपीपी मोड की पैथोलॉजी जांच सेवाएं समाप्त होंगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएमएचआईडीपीसीएल) की 19वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में सरकारी जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पैथोलॉजी एजेंसियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। सहिया कार्यकर्ताओं के लिए टैब, स्कूटी और लैपटॉप खरीदने पर चर्चा की गई।

Ranchi News: सुविधा संपन्न अस्पतालों से पीपीपी मोड की पैथोलॉजी जांच सेवाएं समाप्त होंगी

Ranchi News: रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएमएचआईडीपीसीएल) के निदेशक मंडल की 19वीं बैठक गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक के दौरान बोर्ड ने निर्णय लिया कि जिन जिलों के सदर अस्पतालों में जांच की पर्याप्त सरकारी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, वहां पीपीपी मोड पर कार्यरत पैथोलॉजी एजेंसियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी।

सहिया को मिलेगी स्कूटी और टैब

बैठक में सहिया कार्यकर्ताओं के लिए टैब तथा स्वास्थ्य विभाग के लिए लैपटॉप खरीदने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इसकी संचिका कैबिनेट को भेजी जाएगी। इसके अलावा सहिया कार्यकर्ताओं के लिए स्कूटी और वर्दी (बंडी) उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श हुआ। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि निर्धारित मापदंडों एवं नियमों के तहत ही स्कूटी सहित अन्य सामग्री की खरीद की जाए तथा जहां आवश्यक हो, वहां आवश्यक खर्च किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन जिलों में कंप्यूटर की आवश्यकता हो, वहां खरीदा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका समय पर संस्थापन और उपयोग हो।

बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी जोर

बैठक में बोर्ड के पुनर्गठन (रिस्ट्रक्चरिंग) की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। बोर्ड ने इसे मजबूत बनाने के लिए 20 पदों के सृजन की अनुशंसा की। साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की सेवाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया। कहा कि जहां उनकी आवश्यकता नहीं है, संबंधित कर्मियों को एजेंसी को वापस कर दिया जाए। बैठक में कुल 32 एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में एनएचएम के एमडी शशि प्रकाश झा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. सिद्धार्थ सान्याल, उप सचिव ध्रुव प्रसाद तथा संयुक्त निदेशक, औषधि ऋतु सहाय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में सहिया कार्यकर्ताओं के लिए क्या प्रस्तावित किया गया?
बैठक में सहिया कार्यकर्ताओं के लिए टैब, लैपटॉप, स्कूटी और वर्दी (बंडी) खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।
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