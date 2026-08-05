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Ranchi News: अपर बाजार के दो और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ दुकानदारों को राहत देते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नगर निगम बिना उचित नियमों के कार्रवाई कर रहा है। अदालत ने निगम को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है।

Ranchi News: अपर बाजार के दो और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश

Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट से अपर बाजार के कुछ और दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार को रांची नगर निगम की ओर से दुकानदारों को जारी नोटिस के आधार पर किसी तरह की कार्रवाई करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। नगर निगम ने नियमों के विपरीत दुकानों के संचालन का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया था। इस संबंध में नितिन कुमार सर्राफ और अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रांची नगर निगम के नोटिस को चुनौती दी गई है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पक्ष रखा।

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सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि नगर निगम की ओर से जारी नोटिस नियमसम्मत नहीं है। नगर निगम ने जिन आधारों पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है, वह कानून के अनुरूप नहीं है। इसलिए, नोटिस के आधार पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने रांची नगर निगम को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके लिए निगम को चार सप्ताह का समय दिया गया है। साथ ही अदालत ने अगले आदेश तक संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल रांची नगर निगम संबंधित नोटिस के आधार पर अपर बाजार के याचिकाकर्ता दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा।

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