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Ranchi News: जमशेदपुर के होटल साहू पर बीएसएफसी का कब्जा बरकरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट में जमशेदपुर स्थित होटल साहू के स्वामित्व से जुड़े विमला देवी की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने बीएसएफसी को होटल का कब्जा देने का आदेश दिया और यह भी बताया कि संबंधित दुकानों को सील नहीं किया गया है। विमला देवी ने नीलामी की राशि का पूरा भुगतान नहीं किया है, जिससे विवाद बढ़ गया है।

Ranchi News: जमशेदपुर के होटल साहू पर बीएसएफसी का कब्जा बरकरार

Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। जमशेदपुर स्थित होटल साहू के स्वामित्व और कब्जे से जुड़े मामले में दायर विमला देवी की याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के पूर्व आदेश के अनुपालन में बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (बीएसएफसी) ने पिछले शुक्रवार को होटल साहू का कब्जा अपने हाथ में ले लिया।

सुनवाई की जानकारी

सुनवाई के दौरान बताया गया कि होटल परिसर से जुड़ी 10 दुकानों को फिलहाल सील नहीं किया गया है। अदालत ने इन दुकानों को खुले रखने की अनुमति दी है। हालांकि, इन दुकानों से मिलने वाला किराया अब बीएसएफसी को मिलेगा। अदालत ने माना कि विमला देवी ने होटल साहू की नीलामी की पूरी राशि अब तक जमा नहीं की है। ऐसे में अंतिम निर्णय होने तक होटल पर बीएसएफसी का ही कब्जा बना रहेगा।

नीलामी की पूरी का भुगतान नहीं होने पर विवाद

मामले में बीएसएफसी की ओर से अधिवक्ता अशोक यादव ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने बीएसएफसी को मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। होटल साहू के मूल मालिक ने होटल निर्माण के लिए बीएसएफसी से ऋण लिया था, लेकिन ऋण का भुगतान नहीं कर सके। इसके बाद बीएसएफसी ने सरफेसी कानून के तहत होटल को अपने कब्जे में लेकर उसकी नीलामी कर दी। वर्ष 2008 में हुई नीलामी में विमला देवी ने होटल साहू को खरीदा था। हालांकि, नीलामी की पूरी राशि का भुगतान नहीं होने के कारण संपत्ति के कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जो वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

सामान्य प्रश्न

विमला देवी ने होटल साहू की नीलामी की पूरी राशि क्यों जमा नहीं की?
विमला देवी ने होटल साहू की नीलामी की पूरी राशि अब तक जमा नहीं की है, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है।
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