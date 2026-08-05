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Ranchi News: विवादित प्लॉट पर निर्माण होता है तो अंतिम आदेश से होगा प्रभावित : हाईकोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में कॉमर्शियल बिल्डिंग के नक्शे को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने जमीन मालिक, बिल्डर और टाउन प्लानर को नोटिस जारी किया और रांची नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

Ranchi News: विवादित प्लॉट पर निर्माण होता है तो अंतिम आदेश से होगा प्रभावित : हाईकोर्ट

Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। कचहरी चौक स्थित एक प्लॉट पर कॉमर्शियल बिल्डिंग का नक्शा स्वीकृत किए जाने को चुनौती देने वाली मनोज साहू एवं अन्य की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में जमीन मालिक, बिल्डर और टाउन प्लानर संजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। साथ ही रांची नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि विवादित प्लॉट पर इस दौरान यदि कोई निर्माण कार्य किया जाता है, तो वह इस रिट याचिका में पारित होने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।

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प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा। प्रार्थियों ने याचिका दायर कर कचहरी रोड स्थित आरएस प्लॉट संख्या 12 और 15 पर कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए रांची नगर निगम के 15 दिसंबर 2025 को स्वीकृत नक्शे को चुनौती दी है। याचिका में निगम के नक्शा स्वीकृति आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया है। प्रार्थियों का दावा है कि स्वीकृत नक्शे में जिस सड़क को दिखाया गया है, वह उनकी जमीन का हिस्सा है।

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