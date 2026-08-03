Ranchi News: लोक शिकायत निवारण शिविर में मौके पर बने कई प्रमाण-पत्र

Ranchi News: कर्रा, प्रतिनिधि। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार के अंचल कार्यालय कर्रा की ओर से सोमवार को उडिकेल पंचायत भवन में लोक शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की राजस्व एवं प्रमाण-पत्र संबंधी समस्याओं का पंचायत स्तर पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर के दौरान जाति, आवासीय, आय तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण-पत्रों का तत्काल निर्गमन किया गया। साथ ही राजस्व संग्रह का कार्य भी किया गया।

अधिकारियों ने आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र आवेदकों को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन करने में सुविधा मिलेगी।अंचल अधिकारी अन्वेषा ओना के नेतृत्व में अंचल निरीक्षक (सीआई) एवं राजस्व कर्मचारियों ने शिविर का संचालन किया। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा आम लोगों को पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध सेवाएं पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराना है, ताकि छोटे-छोटे कार्यों के लिए लोगों को बार-बार अंचल कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। अधिकारियों ने बताया कि लोक शिकायत निवारण शिविरों का क्रम आगे भी जारी रहेगा। 4 अगस्त को जुरदाग, 5 अगस्त को बक्सपुर, 6 अगस्त को छाता तथा 7 अगस्त को लिमड़ा पंचायत भवन में शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में जिला परिषद सदस्य जोरोंग आईन्द, सांसद प्रतिनिधि विक्रम नाग, मुखिया क्षत्री हेमरोम, उपप्रमुख सावित्री देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।