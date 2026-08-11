Ranchi News: शहर में सड़कों पर टायर जला और बांस लगाकर यातायात को रोका
Ranchi News: रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण रही। बंद समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाए और यातायात बाधित किया। पुलिस की मुस्तैदी से स्थिति जल्दी नियंत्रण में आ गई, और दोपहर में सभी गतिविधियां सामान्य हो गईं।
Ranchi News: रांची, हिन्दुस्तान टीम। विधानसभा मार्च के दौरान सोमवार को हुए छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद के दौरान रांची में स्थिति शांतिपूर्ण रही। सुबह से ही शहर के प्रमुख इलाकों में सड़क पर बंद समर्थकों ने टायर जलाकर और बांस लगाकर यातायात बाधित किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर जाकर टायर बुझाए और करीब एक घंटे के अंदर अधिकांश इलाकों में यातायात सामान्य किया। इस दौरान कुछ बंद समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बंद के दौरान पुलिस की मुस्तैदी से कहीं से कोई बड़ी अप्रिय घटना, तोड़फोड़ आदि की खबर नहीं आई। सुबह करीब 8 बजे ही रातू रोड, पिस्का मोड़, हरमू, किशोरगंज, कांके रोड समेत शहर के कई प्रमुख मार्गों पर बंद समर्थकों ने सड़क जाम करने का प्रयास किया। टायर जलाए जाने से कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। बंद को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस की सक्रियता के कारण स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई。
सड़कों पर कम दिखे वाहन, ऑटो-टोटो कम चले
बंद के कारण सुबह के समय शहर की सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में वाहनों की संख्या कम रही। ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन भी प्रभावित रहा। हालांकि सिटी बसों का परिचालन सामान्य रहा। सुबह की तुलना में दोपहर 12 बजे के बाद शहर में आवागमन सामान्य होने लगा।
बाइक रैली निकालकर बंद की अपील
सुबह के विरोध के बाद करीब 11 बजे से भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के अलग-अलग इलाकों में बाइक रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से दुकानें बंद रखने की अपील की। हालांकि इसका व्यापक असर नहीं दिखा और शहर की अधिकांश दुकानें खुली रहीं।
पेट्रोल पंप, बैंक और सरकारी कार्यालय खुले
बंद के बावजूद शहर के सभी पेट्रोल पंप खुले रहे। बैंक, डाकघर समेत सरकारी और निजी संस्थानों में भी सामान्य दिनों की तरह कामकाज हुआ। व्यावसायिक गतिविधियां भी पूरी तरह प्रभावित नहीं हुईं। दोपहर बाद शहर के अधिकांश हिस्सों में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई।
बस स्टैंड में कम रही यात्रियों की चहल पहल
रांची स्टेशन में भी अन्य दिनों की तुलना में सवारी वाहनों की संख्या कम रहीं। खासकर बाबाधाम से जलाभिषेक कर अपने शहर लौटे कांवरिए घर पहुंचने की जल्दी में अधिक किराए देकर सफर पूरी की। वहीं बस स्टैंड में बंदी के कारण लोकल से लेकर लंबी दूरी के यात्री कम संख्या में आए। खादगढ़ा बस स्टैंड से टाटा, रामगढ़, सिमडेगा, गुमला आदि लोकल बसें कम संख्या में चली। सुबह के दौरान इन मार्गों की बसें नहीं चलीं।
पुरुलिया के यात्री परेशान हुए
वहीं पुरुलिया की ट्रेन रद्द रहने के कारण रांची के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ी। इस मार्ग की कई बसें सुबह ही खुल चुकी थी। लेकिन इसके बाद आने वाली पुरुलिया की ट्रेन रद्द थी। ऐसे में कई यात्री बस स्टैंड आए। लेकिन दोपहर करीब डेढ़ बजे पुरुलिया जाने वाली बस (चंद्रिका) रवाना हो चुकी थी। बस एजेंट ने बताया कि इसके बाद पुरुलिया मार्ग से बस नहीं जाती है। बस नहीं मिलने पर यात्री स्टेशन लौट गए। उन्होंने ट्रेनों से मुरी जाकर पुरुलिया के लिए रवाना होना पड़ा। एयरपोर्ट पर भी अन्य दिनों की तुलना ऑटो व टैक्सी की संख्या कम रही।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHarindra Tiwary
शॉर्ट बायोः हरींद्र तिवारी पिछले 28 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान रांची में विशेष संवाददाता हैं। सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव: हरींद्र तिवारी झारखंड के मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 26 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान रांची की सिटी रिपोर्टिंग टीम को लीड कर रहे हैं। (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) वर्ष 2015 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने अपनी खास पहचान बनायी है।
करियर का सफर : हरींद्र ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1998 में प्रभात खबर से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2002 में हिन्दुस्तान ज्वाइन किया। हाईकोर्ट, पीएसयू और जिला प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण बीट पर काम कर चुके हैं। वर्ष 2014 में वह चीफ रिपोर्टर बने और अभी सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: बीए ऑनर्स (अर्थशास्त्र) और जर्नलिज्म में ग्रेजुएट और एलएलबी होने के कारण हरींद्र को लीगल, पीएसयू और प्रशासनिक पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह कोर्ट रिपोर्टिंग में बीट पर कमांड होने के साथ पीएसयू और प्रशासनिक विषयों पर खास वेरिफाइड एक्सप्लेनर स्ट्रोरी लिख रहे हैं। शिक्षा के अधिकार कानून लागू करने के पूर्व हाईकोर्ट ने उन्हें कोलकाता में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कटक में मीडिया के लिए आयोजित विशेष कार्यशाला में भी झारखंड से इन्हें भेजा गया था।
लीगल समझ और तथ्यों पर फोकस : कोर्ट रिपोर्टिंग के साथ इससे जुड़े अन्य संस्था- झालसा, बार कौंसिल से जुड़े मामलों की उन्हें गहरी समझ है। पीएसयू की कार्यशैली, खबरें और उनके मंत्रालय तक में इनके संपर्क हैं। इन्होंने हाईकोर्ट, एचईसी जैसे पीएसयू की कई खबरें ब्रेक की हैं। हरींद्र का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है। इनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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