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Ranchi News: इटकी में नहीं चले यात्री वाहन, लोग रहे परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: इटकी में भाजपा द्वारा आयोजित झारखंड बंद के दौरान रांची-गुमला मुख्य मार्ग और मुख्य सड़कों पर वाहन कम चल रहे थे। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, इटकी बाजार, दुकानें और सरकारी प्रतिष्ठान खुले रहे। पुलिस ने स्थिति पर नजर रखने के लिए गश्ती बढ़ा दी थी।

Ranchi News: इटकी में नहीं चले यात्री वाहन, लोग रहे परेशान

Ranchi News: इटकी, प्रतिनिधि। इटकी में मंगलवार को भाजपा का झारखंड बंद के दौरान रांची-गुमला मुख्य मार्ग और इटकी के मुख्य सड़कों पर वाहनों की आवाजाही काफी कम रही। वहीं स्थानीय और लंबी दूरी की यात्री बस सहित अन्य यात्री वाहनों की आवगमन ठप रही। इससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर आम दिनों की तरह इटकी बाजार, दुकान और सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठान खुले रहे। बंद को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में गश्ती बढ़ा रखी थी और स्थिति पर नजर थी।

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