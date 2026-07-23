Ranchi News: एस्कॉट इंटरनेशनल में इंटर हाउस फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू
Ranchi News: रांची के एस्कॉट इंटरनेशनल स्कूल में दो दिवसीय इंटर हाउस फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन प्राचार्य शादान आलम ने किया। पहले दिन खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल दिखाया। फाइनल मैच शुक्रवार को खेले जाएंगे, जिसमें बालिका वर्ग में शंख और कोयल हाउस, और बालक वर्ग में कोयल और दामोदर हाउस आमने-सामने होंगे।
Ranchi News: रांची। एस्कॉट इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार को दो दिवसीय इंटर हाउस फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन प्राचार्य शादान आलम ने किया। पहले दिन नॉकआउट मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल कौशल व टीम भावना का प्रदर्शन किया। शुक्रवार को फाइनल मैच खेले जाएंगे। कक्षा 6 से 8 के बालिका वर्ग में शंख और कोयल हाउस तथा बालक वर्ग में कोयल और दामोदर हाउस के बीच खिताबी मुकाबला होगा।
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