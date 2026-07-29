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Ranchi News: डालसा ने शुरू किया विधिक सेवा क्लीनिकों का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: झारखंड में खूँटी जिले में 37 विधिक सेवा क्लीनिकों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कुमार के मार्गदर्शन में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य विधिक सेवा को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना है।

Ranchi News: डालसा ने शुरू किया विधिक सेवा क्लीनिकों का निरीक्षण

Ranchi News: खूंटी, प्रतिनिधि। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), खूंटी द्वारा जिले में संचालित 37 विधिक सेवा क्लीनिकों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष डालसा ऋषिकेश कुमार के मार्गदर्शन में 25 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान लगातार जारी है। डालसा के सचिव एवं सिविल जज (वरीय प्रभाग) कमलेश बेहरा के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य विधिक सेवा क्लीनिकों की कार्यप्रणाली, आधारभूत सुविधाओं तथा वहां कार्यरत पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) के कार्यों का मूल्यांकन कर आम लोगों तक विधिक सहायता को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना है।

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अभियान की प्रगति

अभियान के तहत अब तक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) तथा सदर अस्पताल, खूंटी स्थित विधिक सेवा क्लीनिकों का निरीक्षण किया जा चुका है। बुधवार को तोरपा प्रखंड कार्यालय स्थित विधिक सेवा क्लीनिक के अलावा सदरी, जरिया, उकड़ीमारी और उरीकेल पंचायत भवनों में संचालित पंचायत विधिक सेवा क्लीनिकों का भी निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण प्रक्रिया

निरीक्षण के दौरान अभिलेखों, पंजी, आगंतुक रजिस्टर और प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। साथ ही पीएलवी से संवाद कर उनके कार्यों, अनुभवों और व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

भविष्य की योजना

डालसा सचिव ने बताया कि जिले के सभी 37 विधिक सेवा क्लीनिकों का चरणबद्ध निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाना में अलग विधिक सेवा क्लीनिक नहीं है, लेकिन सभी थानों में पीएलवी की नियुक्ति की गई है, जो जरूरतमंदों, गिरफ्तार व्यक्तियों और पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। अभियान के दौरान थानों में कार्यरत पीएलवी के कार्यों का भी मूल्यांकन किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

इस निरीक्षण अभियान का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य विधिक सेवा क्लीनिकों की कार्यप्रणाली, आधारभूत सुविधाओं तथा वहां कार्यरत पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) के कार्यों का मूल्यांकन कर आम लोगों तक विधिक सहायता को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना है।
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